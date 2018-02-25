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Sağlık Bakanı Demircan: Siz istemeseniz de Türkiye, Afrin'e girecek (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 17:53 | Son Güncelleme

KİTAP FUARINA ZİYARET Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Karadeniz 4'üncü Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Demircan: Siz istemeseniz de Türkiye, Afrin'e girecek (2)

KİTAP FUARINA ZİYARET

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Karadeniz 4'üncü Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Demircan, fuardaki stantları tek tek dolaşarak, yazar ve okurlar ile sohbet etti. Stantlardaki kitapları da inceleyip, bilgi alan Bakan Demircan, daha sonra fuardan ayrıldı.

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Sağlık Bakanı Demircan: Siz istemeseniz de Türkiye, Afrin'e girecek (2)Sağlık Bakanı Demircan: Siz istemeseniz de Türkiye, Afrin'e girecek (2)Sağlık Bakanı Demircan: Siz istemeseniz de Türkiye, Afrin'e girecek (2)Sağlık Bakanı Demircan: Siz istemeseniz de Türkiye, Afrin'e girecek (2)

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