Sağlık Bakanı: Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak

Nursima KESKİN/ANKARA ,(DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, "Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Meclis’te milletvekili kaydını yaptırdı. Demircan, gazetecilerin kanser hastalarının tedavisine ilişkin sorusunu, "SGK ile sözleşme yapan tüm özel hastaneleri kapsıyor. Kanser hastalarımız bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Zaten kamuda da ödeme yapmıyorlar. İlaçlar zaten bugüne kadar ücretsiz devam edecek. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak" diye yanıtladı.
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