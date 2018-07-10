Sağlık Bakanı Koca: Az konuşup, çok icraat yapan bir bakanlık olacak inşallah

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'na getirilen Fahrettin Koca, "Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Az konuşup, çok icraat yapan bir bakanlık olacak inşallah. Bu süreçte hep birlikte yol alarak, daha ileri noktalara bu hizmeti götüreceğimize inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen devir teslim törenine Bakan Fahrettin Koca'nın eşi Hale ve küçük oğlu Zahit Esat Koca ile bakanlık bürokratları katıldı. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirten Koca, "Bunun yanında bu süreçte özellikle çalışan memnuniyetiyle birlikte hasta memnuniyetini öncelikli kılacağımızı ifade etmek istiyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Az konuşup, çok icraat yapan bir bakanlık olacak inşallah. Bu süreçte hep birlikte yol alarak, daha ileri noktalara bu hizmeti götüreceğimize inanıyorum" dedi.

Sağlık eski Bakanı Ahmet Demircan’da törendeki konuşmasında, bir yıllık görev süresi içinde sağlık alanındaki hizmet başarısını sürdürmeye gayret ettiklerini söyledi.