Sağlık Bakanlığından Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin TBMM Grup Toplantısında bir hastanın prim borcu yüzünden sağlık hizmeti alamadığı iddialarını yalanladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin grup toplantısında Sakarya’da, 32 yaşındaki yatalak bir hastanın, 3 bin TL Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmeti alamadığını ve ölüme terk edildiğini iddia etmiştir. İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde, hastamıza, evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten itibaren 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir” denildi.

Açıklamada, hastanın Bağ-Kur prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamadığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığı bildirilerek, evde sağlık ekibi tarafından hastanın ev ziyaretlerinin devam ettiği, yara polikliniğinde takip ve tedavisinin yapıldığı bildirildi. Hastanın evde fizik tedavi hizmeti aldığı da ifade edildi.