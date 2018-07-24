Sağlık çalışanlarına yıpranma payı

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, sağlık emekçilerinin taleplerini torba yasaya sığdırmanın mümkün olmadığını söyledi.
Turan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen bedelli düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinde, sağlık personeline ilişkin düzenlemelerin de yer aldığını belirtti.
Teklifte yer alan düzenlemelerin, sağlık çalışanlarına sektör gözetilmeksizin uygulanmasını isteyen Turan, fiili hizmet zammının tüm personeli kapsaması ve süre sınırının konulmaması gerektiğini ifade etti.
Teklifin, sağlık çalışanlarının görüşü alınmadan hazırlandığını öne süren Turan, "Sağlık emekçilerinin taleplerini torba yasaya sığdırmak mümkün değildir. Sağlık üreticilerinin talepleri derinlikli, bütünlüklü, demokratik taleplerdir. Böyle bütünlüklü bir meselenin bir torba yasada ifade edilmesini doğru bulmuyorum." diye konuştu.
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