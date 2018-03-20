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Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda geri sayım başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’ndaki çalışmalar denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, birkaç hafta içinde tamamlanacak düzenlemenin yüzde 60’lık bir rahatlama sağlayacağını söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yoğun programı arasında bulduğu her fırsatta devam eden projeleri yerinde denetlemeyi de ihmal etmiyor.

Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda geri sayım başladı

İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’ndaki çalışmalar denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, birkaç hafta içinde tamamlanacak düzenlemenin yüzde 60’lık bir rahatlama sağlayacağını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yoğun programı arasında bulduğu her fırsatta devam eden projeleri yerinde denetlemeyi de ihmal etmiyor. Türel, Konyaaltı Sahili Projesi kapsamında Akdeniz Bulvarı’nın yayalaştırılmasıyla trafik yükü artan İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’ndaki düzenleme çalışmalarını inceledi. Hemzemin yonca modelinin uygulandığı kavşaktaki son durum hakkında bilgi alan Türel, çalışmayı birkaç hafta içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Türel, “Burada, Narenciye Kavşağı’nda olduğu gibi hemzemin düzenleme gerçekleştiriyoruz. Sürücülerin Sağlık İl Müdürlüğü’nün arkasından döneceği bir kulp yapıyoruz. Bu bağlantı yolu ve yapılacak yeni düzenleme ile kavşakta yüzde 60’lık bir rahatlama ortaya çıkacak” dedi.
Çalışma ile sinyal planında düzenleme yapılacak Atatürk Bulvarı üzerinden kavşağı kullanacak araçlar için sola dönüşler iptal edilecek ve hemzemin yonca modeli uygulanacak. Yeni düzenleme ile Atatürk Bulvarı’ndan 7. Cadde’ye dönüşler; Sağlık Müdürlüğü arkasından açılacak olan bağlantı yolundan sağlanacak. Ayrıca Atatürk Bulvarı’ndan 14. Caddeye dönüşler; 625 Sokak- 629 Sokak- 7. Cadde üzerinden sağlanacak. Uygulanacak proje ile birlikte kavşak alanında araç başına gecikme süreleri minimuma indirilecek.

Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda geri sayım başladı

Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda geri sayım başladı

Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda geri sayım başladı

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