Memur Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Milletin yanında olmak, milletin yanında olanın yanında, darbelerin karşısında olanın yanında, yedi düvele meydan okuyanın yanında, mazlumların yanında olanın yanında olmak yandaşlık ise böyle yandaşlığa can kurban olsun." dedi.
Sendikanın Ağrı Şubesince düzenlenen iftar programına katılan Memiş, Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini söyledi.
Memiş, 102 yıl önce Çanakkale'den Türkiye'ye girmek isteyenlerin, bugün intikam hırsıyla ülkenin geleceğiyle oynamak, Gezi eylemleri, yargı darbesi, Kobani olayları ve çukur siyasetiyle ülkenin kardeşliğini yok etmek istediklerini belirterek, "15 Temmuz'da darbe kalkışmasıyla, işgal girişimiyle bu ülkeyi bölmek istediler, olmadı. Allah'ın izniyle Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'iyle bu ülkeyi işgal ettirmedik." diye konuştu.
24 Haziran seçimleri öncesi ekonomik kriz çıkarılmak istendiğini ifade eden Memiş, bunların ülkenin geleceğiyle oynamaya çalıştıklarını kaydetti.
Memiş, vatana, bayrağa, ezana sevdalı olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye tarafımızı belli ettik. Zaman zaman bize 'Siz yandaş sendikasınız.' diyorlar. Biz de diyoruz ki milletin yanında olmak, milletin yanında olanın yanında, darbelerin karşısında olanın yanında, yedi düvele meydan okuyanın yanında, mazlumların yanında olanın yanında olmak yandaşlık ise böyle yandaşlığa can kurban olsun. Yandaş olmaya da devam edeceğiz. Bizim başka ülkemiz yok. Bugün 4 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu ülkeyi Suriye'ye çevirmek istiyorlar."
Memiş, 24 Haziran'da Memur-Sen ailesi olarak, ülkenin istikrarı ve geleceği için "devam" diyeceklerini belirterek, ülkeyi bölmek ve kardeş kavgası çıkarmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Metin Memiş, Allah'ın izniyle 24 Haziran'da el birliğiyle istikrarın devamını sağlayacaklarını dile getirerek, "Bu ülkeyi hem bölgesinde hem dünyada lider konumuna hep birlikte getirme noktasında katkımızı dün olduğu gibi bugün de yarın da vermeye devam edeceğiz. Yedi düvele Cumhurbaşkanımızla meydan okumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Programa, AK Parti milletvekili adayları ile kurum müdürleri, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.
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