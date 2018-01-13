SağlıkSen Genel Başkanı: Türkiye satrancı kenardan izleyen değil, en iyi oynayan bir ülke

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları bozup, oyun kuran bir ülke olduğunu belirterek, " Türkiye artık satrancı kenardan izleyen değil, satrancı en iyi oynayan bir ülkedir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Gaziantep'te sendika şubesi tarafından bir otelde düzenlenen divan toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Memiş, Türkiye'nin, üzerinde oyunlar oynanmaya çalışan bir ülke olmadığını söyledi. Türkiye'nin yeniden uyanıp oyun bozan ve oyun kuran ülke olduğunu ifade eden Memiş, şunları söyledi:

"Suriye ile yaşanan savaşta, Türkiye'nin burada rol almasını hazmedemeyen içimizde maalesef siyasetçiler var ve bunu siyaset malzemesi yapan siyasetçiler var. Vicdan sahibi olmayan siyasetçiler var maalesef. 911 kilometre sınırımız olan, hemen dibinizde sizin de Suriye üzerinde on binlerce kilometre üzerinden gelip, orada pay almak için mücadele eden devletler olacak. Eskiden kenardan bakıyordunuz, siz satranç oynamayı bilmiyordunuz, yine kenardan bakalım denilecek. Kusura bakmayın. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye yeniden uyanıyor ve bugün Türkiye artık satrancı kenardan izleyen değil, satrancı en iyi oynayan bir ülkedir. Bugün Türkiye oyunları bozan, oyunlarını kuran bir ülkedir ve yedi düvelin hamlesine rağmen, Türkiye Suriye'de önemli bir rol üstlenmiş ve bugün hem sınır güvenliğimizi, hem de Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmesi noktasında önemli adımları, önemli inisiyatifleri hep beraber almış bir ülkedir. Biz millet olarak artık uyandık, artık daha diri olacağız. Artık millet olarak çocuklarımızı daha bilinçli yetiştireceğiz, vatansever yetiştireceğiz, dürüst insanlar olarak yetiştireceğiz ve bu ülkeyi hiç kusura bakmayın size teslim etmeyeceğiz."