Şahinbey’de ev ziyaretleri

Her zaman sahadayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sadece seçim zamanlarında değil her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte her zaman sahadayız. Sadece seçim zamanı değil, bütün zamanlar içerisinde yedi yirmi dört anlayışı ile vatandaşımızla beraberiz. Onların taleplerini beklentilerini karşılama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu ziyaretlerimizde vatandaşlarımız çok güzel ilgi ve alaka gösteriyor. İnşallah her şey bir gün öncesinden güzel olacak. Cumhurbaşkanımızdan, mahalle başkanımıza kadar vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Sıkılmadık el ve dokunulmadık yürek kalmayacak"

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, vatandaşın her zaman yanında olduklarını belirterek, “Şahinbey İlçe teşkilatı olarak üstlenmiş olduğumuz sorumluluk gereği yirmi dört saat sahadayız. Biz söz verdiğimiz gibi sıkılmadık el, dokunulmadık yürek kalsın istemiyoruz. Bu anlayış ile çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ev sahibi Abdulkadir Sakar, Milletvekilinin ve başkanların evine yapmış olduğu ziyaretten memnun olduğunu belirterek, “Ziyaretleri beni oldukça memnun etti. Allah’ta kendilerini memnun etsin inşallah. Hükumetimizin çalışmalarından memnunuz. Gördüğünüz gibi Milletvekillerimiz ve başkanlarımız vatandaşın ayağına geliyor. Daha önceden böyle değildi. Vatandaş siyasetçilerin ayağına giderdi. Ancak Cumhurbaşkanımızla birlikte bu anlayış değişti” diye konuştu. Aile ziyaretleri sırasında AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve beraberindeki heyet mahalle sakinleri ile de sohbet edip, çocuklara oyuncak dağıttı.