Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "(Seçimler üzerinde şaibe var) diyerek yaygara koparanlara inat, gerçekten çok şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor." dedi.

Bakan Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Sadiye Ünsalan Ortaokulundaki 2247 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere başarılar dileyen Tüfenkci, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihi bir seçim gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kimin uygulayacağı noktasında bugün sandıkta milletin kararını vereceğini belirten Tüfenkci, seçimlerin Malatya'ya Türkiye'ye ve insanlığa hayırlı olmasını temenni etti.

Tüfenkci, seçimlerde dünyanın gözünün Türkiye'de olduğuna dikkati çekerek, "Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyor ve tercihlerini yapıyor. Bugün artık söz ve kararın milletin olduğu saatleri yaşıyoruz. İnşallah sandıklar açılana kadar bu şekilde huzur içerisinde geçer." diye konuştu.