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"Şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "(Seçimler üzerinde şaibe var) diyerek yaygara koparanlara inat, gerçekten çok şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor" - "Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyor ve tercihlerini yapıyor. Bugün artık söz ve kararın milletin olduğu saatleri yaşıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "(Seçimler üzerinde şaibe var) diyerek yaygara koparanlara inat, gerçekten çok şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor." dedi.

Bakan Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Sadiye Ünsalan Ortaokulundaki 2247 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere başarılar dileyen Tüfenkci, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihi bir seçim gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kimin uygulayacağı noktasında bugün sandıkta milletin kararını vereceğini belirten Tüfenkci, seçimlerin Malatya'ya Türkiye'ye ve insanlığa hayırlı olmasını temenni etti.

Tüfenkci, seçimlerde dünyanın gözünün Türkiye'de olduğuna dikkati çekerek, "Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyor ve tercihlerini yapıyor. Bugün artık söz ve kararın milletin olduğu saatleri yaşıyoruz. İnşallah sandıklar açılana kadar bu şekilde huzur içerisinde geçer." diye konuştu.

- "Şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor"

Devletin sandık güvenliğini sağlama, huzuru temin etme noktasında güvelik güçleriyle yoğun bir mesai içerisinde olduğunu anlatan Bülent Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Yurt dışından gözlemciler de var. Hatta Malatya'da da sandık gezerken yurt dışından gelen gözlemcilere rastladık. Dolayısıyla 'seçimler üzerinde şaibe' var diyerek yaygara koparanlara inat, gerçekten çok şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor. İnşallah sonuçta da AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı millet iş başına getirerek, hizmetlere kaldığımız yerden devam ederiz. Bugüne kadar 16 yıllık AK Parti iktidarınca getirilen kazanımların perçinlenerek devamı, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışına hep beraber tanıklık ederiz."

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