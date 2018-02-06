Şair Arif Nihat Asya'nın doğumunun 114. yılı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Destansı mısraları ile gönül coğrafyamızın sınırlarını çizen bayrak şairimiz Arif Nihat Asya, her okuyuşumuzda yüreğimizi heyecanla dolduran şiirlerinde, vatan ve millet sevgisi, bayrak aşkını işlemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, Asya'nın doğumunun 114. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Kahraman, hürriyet ve bağımsızlığın sembolü "Bayrak Şiiri" ile gönüllerde taht kuran, edebiyatın zirve isimlerinden Asya'nın 114 yıl önce bugün dünyaya gelmiş değerli bir şair olduğunu belirtti.

Asya'nın, henüz 20 yaşında genç bir şairken, ilk şiir kitabı "Heykeltraş"ı yayımladığını anımsatan Kahraman, 71 yıllık ömründe yüzlerce şiiri kaleme alan Asya'nın edebiyat öğretmenliği yaptığı yıllarda birçok vatan evladının manevi ve milli değerlerle yetişmesine vesile olmuş kıymetli bir şahsiyet olduğunu kaydetti.

Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Destansı mısraları ile gönül coğrafyamızın sınırlarını çizen bayrak şairimiz, her okuyuşumuzda yüreğimizi heyecanla dolduran şiirlerinde, vatan ve millet sevgisi, bayrak aşkını işlemiştir. Ülkemizin çok partili hayata geçtiği 14 Mayıs 1950'de milli iradenin temsilcisi olarak TBMM'ye giren ve bir dönem aziz milletimizin vekilliği görevini de üstlenen Arif Nihat Asya, geçmişin ihtişamlı dönemlerinden aldığı ilham ile, 'Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek/Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek/Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek!/Yürü; hala ne diye oyunda, oynaştasın?/Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!' dizeleriyle başlayan 'Fetih Marşı' gibi yıllardır dillerden düşmeyen coşku ve duygu dolu şiirleri kaleme alarak gençlerimize moral değerlerimizi aşılamıştır. Tarihimizin şanlı dönemlerini lirik bir dille kaleme aldığı şiirlerini bizlere miras bırakan Asya'yı, doğumunun 114'üncü yılı vesilesiyle minnet ve şükranla anıyorum."