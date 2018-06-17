Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

"Olayla ilgili başından itibaren Sakarya ve Sapanca Cumhuriyet Başsavcılarımız ve Valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdü ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi ilgili operatör sürücüsü mahkemece tutuklandı. Bu olay asla kabul edilemez bir olaydır çünkü bizim için yaşamın en büyük dostları hayvanlardır. İnsan olan herkesin görevi hayvanlara şefkatle yaklaşmaktır."

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sakarya ve Sapanca Cumhuriyet Başsavcılarımız ve Valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdü ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi ilgili operatör sürücüsü mahkemece tutuklandı." dedi.

" Titiz çalışmalarından dolayı kamu görevlilerine teşekkür ederim"

Gül, bakanlık olarak hayvanlara yapılan bu tür suistimalleri önleyecek bütün tedbirleri aldıklarını ve en kısa sürede hayata geçireceklerini belirtti.

Herkesi hayvanlara karşı şefkatli davranmaya davet eden Gül, şunları söyledi:

"Para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz var. Bakanlık olarak buna yoğun bir şekilde çalıştık. Bir hayvana yapılan saldırı bir insana yapılmış gibidir ve şiddetle kınıyoruz. Umarız bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Bu hususta adli makamlarda gerekli tüm titizliği yapmıştır. Ben bu titizliklerinden dolayı tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Buradan herkese çağrı yapıyorum, hayvanlar bizim dostumuzdur, onlara kötü muamele yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu konuda her türlü hukuki, idari cezalar vardır ve dahada artıracağız. Ama insan olan hayvana eziyet etmez."

