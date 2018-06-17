Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sakarya ve Sapanca Cumhuriyet Başsavcılarımız ve Valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdü ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi ilgili operatör sürücüsü mahkemece tutuklandı." dedi.
Bakan Gül, kentteki özel bir hastanede çıkan yangın dolayısıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne nakledilen hastaları ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Gül, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörün mahkemece tutuklandığını bildirdi.
Olayın insanlık dışı olduğunu ve insanın olanın hayvana eziyet etmeyeceğini bilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:
"Olayla ilgili başından itibaren Sakarya ve Sapanca Cumhuriyet Başsavcılarımız ve Valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdü ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi ilgili operatör sürücüsü mahkemece tutuklandı. Bu olay asla kabul edilemez bir olaydır çünkü bizim için yaşamın en büyük dostları hayvanlardır. İnsan olan herkesin görevi hayvanlara şefkatle yaklaşmaktır."
" Titiz çalışmalarından dolayı kamu görevlilerine teşekkür ederim"
Gül, bakanlık olarak hayvanlara yapılan bu tür suistimalleri önleyecek bütün tedbirleri aldıklarını ve en kısa sürede hayata geçireceklerini belirtti.
Herkesi hayvanlara karşı şefkatli davranmaya davet eden Gül, şunları söyledi:
"Para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz var. Bakanlık olarak buna yoğun bir şekilde çalıştık. Bir hayvana yapılan saldırı bir insana yapılmış gibidir ve şiddetle kınıyoruz. Umarız bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Bu hususta adli makamlarda gerekli tüm titizliği yapmıştır. Ben bu titizliklerinden dolayı tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Buradan herkese çağrı yapıyorum, hayvanlar bizim dostumuzdur, onlara kötü muamele yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu konuda her türlü hukuki, idari cezalar vardır ve dahada artıracağız. Ama insan olan hayvana eziyet etmez."
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