Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği hava operasyonuna ilişkin, "Esad rejiminin bir milyona yakın Suriyeliyi katlettiği dönemlerde sessiz kalan emperyalist ihanet güçlerinin, bir şekilde kamuoyunu rahatlatmak için yaptıkları saldırıları, ciddi ve inandırıcı bulmuyoruz." dedi. Arslan, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Aksaray Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu'nda, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin Cumhuriyet tarihinde yapılan en önemli reformların başında geldiğini söyledi. Demokrasi tarihinde böyle bir çalışmanın daha önce yapılmadığına dikkati çeken Arslan, "Şu an kamuda, bakanlıklar, yerel yönetimler ve özel idarelerde toplam çalışan kadrolu sayısı 170 bin. Bu sayının 5 katı arkadaşımız kadrolu oldu. Bu dünyada karşılaşılamayan bir örnek." diye konuştu. - "Havadan belli yerlere bomba atarak kamuoyunu rahatlatmaya çalışıyorlar" ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği hava operasyonuna değinen Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Rejimine karşı kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle saldırı düzenlendi. Biz, Esad rejiminin bir milyona yakın Suriyeliyi katlettiği dönemlerde sessiz kalan emperyalist ihanet güçlerinin, bir şekilde kamuoyunu rahatlatmak için yaptıkları saldırıları ciddi ve inandırıcı bulmuyoruz. Kesinlikle havadan belli yerlere bomba atarak kamuoyunu rahatlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunların ikiyüzlülüğü, Suriye halkını düşünmeyen yaklaşımlarını samimi bulmuyoruz. Eğer öyle olsaydı, bir milyona yakın Suriyeliyi katleden Esad'dan hesap sorulurdu. Bütün bunlara rağmen Esad hak etti mi derseniz, fazlasıyla hak etti ama bütün bunlar Esad'ı ve arkasındaki güçleri zayıflatmaya, geri çekilmesine yetmeyecek." Arslan, Türkiye'nin ekonomik anlamda kuşatılmak istendiğini vurgulayarak, bugüne kadar siyasi anlamda birçok darbe girişimini ve olağanüstü dönemlerin başarıyla atlatıldığını vurguladı. Bu defa Türkiye'ye ekonomik bir operasyon yapılmak istendiğini dile getiren Arslan, kredi derecelendirme kuruluşları, uluslararası finans çevreleri ve bir kısım güçlerin, Türkiye ile ilgili olumsuz mesajlar vermeye devam ettiğine dikkati çekti.