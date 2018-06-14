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"Saldırıya uğramış gibi paylaşımlar ve kara propagandaya başladılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 22:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum. İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum" - "Bir taraftan böyle bir saldırıyı gerçekleştirip bir taraftan da sosyal medya üzerinde saldırıya uğramış gibi paylaşımlar ve kara propagandaya başladılar" - "Bu ülkede yıllarca PKK terör örgütüne övgü dizen ve PKK terör örgütüne, dağ kadrosuna o gencecik çocukları gönderen HDP'li siyasetçiler bugün maalesef bu şiddetin terörle arasına mesafe koymayan, silahla arasına mesafe koymayan ve siyaseti çözüm kurumu olarak görmeyen anlayış bugünkü saldırının asıl sorumlusudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum. İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum." dedi.

Ünal, AA muhabirine, saldırının PKK'ya müzahir bir grup tarafından yapıldığının görüldüğünü ve şu anda bu saldırıya dönük gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğünü söyledi.

Bu üzücü olay nedeniyle Ramazan Bayramı'na buruk gireceklerini ifade eden Ünal, siyasetin bütün sorunların çözüm merci olduğunu her zaman söylediklerini dile getirdi.

Bu ülkede PKK terör örgütünün siyasi uzantısı durumundan kurtulamayan HDP'nin demokratik siyasetten yana olmadığını vurgulayan Ünal, "Silahla aralarına mesafe koymadılar. Terör örgütüyle aralarına mesafe koymadılar. Bu ülkede demokratik siyasetin egemen olması, silahın, şiddetin, terörün son bulması için bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

- "Demokratik siyasete dönük bir saldırıdır"

Mahir Ünal, bugün hükümetin ve devletin verdiği mücadelenin öncelikle demokrasiyi koruma mücadelesi olduğuna işaret ederek, bu saldırının demokratik siyasete dönük olduğuna değindi.

"Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum. İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum." diyen Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Bir taraftan böyle bir saldırıyı gerçekleştirip bir taraftan da sosyal medya üzerinde saldırıya uğramış gibi paylaşımlar ve kara propagandaya başladılar. Bu ülkede yıllarca PKK terör örgütüne övgü dizen ve PKK terör örgütüne dağ kadrosuna o gencecik çocukları gönderen HDP'li siyasetçiler bugün maalesef bu şiddetin terörle arasına mesafe koymayan, silahla arasına mesafe koymayan ve siyaseti çözüm kurumu olarak görmeyen anlayış bugünkü saldırının asıl sorumlusudur."

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