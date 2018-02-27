Salih Müslüm'ün serbest bırakılması

"Neticede bu kişi Prag'da yakalanmıştı. Çekya ile Türkiye, suçluların iadesine yönelik sözleşmeye taraf iki ülkedir. Bu uluslararası sözleşme gereği, 18 günden az olmamak üzere, 40 günden fazla olmamak üzere, bir tutuklama kararı verilmesi gerekiyordu. Ancak bugün görülüyor ki bir hukuki mülahazadan ziyade, siyasi gerekçelerle tutuklama yönünde bir karar çıkmamıştır. Bugün Çekya yargısından, sözleşmelere ve hukuka aykırı bir karar çıkmıştır. Oysa Türk mahkemelerinin talep ettiği, terörle ortak işbirliği anlamındaki bu kararın yerine getirilmesi gerekiyordu.

Biz elbette bu konun takipçisi olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak Merasim Sokak'ta, Güvenpark'ta ve diğer eylemlerde güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza yönelik terör saldırısı yapan bu örgütün elebaşlarına yönelik bu mücadeleyi sürdüreceğiz, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz muhataplarımızdan bu hatayı en kısa zamanda telafi etmelerini bekliyoruz. Bu asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir. Bu hususta, terörle mücadele anlamında da asla kabul edilebilecek bir durum değildir."

- "Muhataplarımızdan tüm girişimleri yapmalarını bekliyoruz"

Abdulhamit Gül, terörün insanlığın ortak tehdidi olduğunu ve teröre karşı küresel bir mücadelenin zorunluluğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası sözleşmelerin gereği yapılması gerekirken, anlaşılıyor ki hemen kelepçeli olarak alınmış ve serbest bırakılmıştır. Bu, uluslararası hukukun dikkate alınmadığı, hukuka aykırı bir karar verildiği anlamına gelmektedir. Bu kararı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Nerede olursa olsun, bu hususlarla ilgili yasal, uluslararası hukuktan kaynaklı tüm haklarımızı da kullanmaya devam edeceğiz. Bu elebaşı ve Türkiye'ye tehdit oluşturan bütün teröristlere karşı hukuki mücadele devam edecek. Türk yargısı daima enselerinde, peşlerinde olmaya devam edecektir.