Salihli MHP Kadın Kolları’nda başkan değişti

Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Tülay Köse getirildi.
Salihli’de yaklaşık 7 ay önce MHP Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanlığına getirilen Şerife Kurt’un ikametgah ve sağlık sebeplerinden dolayı görevinden ayrılmasıyla, boşalan göreve Tülay Köse getirildi. Parti binasında kadınlarla ilk toplantısını gerçekleştiren yeni başkan Köse, yönetim kurulunu en kısa içinde oluşturacaklarını söyledi. Kendisine duyulan görevi en iyi şekilde yerine getirerek, bu güveni boşa çıkarmayacağını vurgu yapan Köse, “Parti olarak yaşadığımız kent olan Salihli için çalışmalarımızı en iyi şekilde yapacağız. MHP bayrağını da daha üst noktalara taşımak için gece gündüz çalışacağız. Bu görev değişimi camiamıza hayırlı olsun. Allah bizim ve arkadaşlarımızın yardımcısı olsun” dedi.
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