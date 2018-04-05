HABER

Salman: “Büyük hedefler yolunda üzerimize düşeni yapacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Milletvekili Murat Yıldırım ile birlikte Nilüfer ilçe teşkilatını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.İl Başkanı Ayhan Salman, bölge koordinatörü Murat Yıldırım ile birlikte Nilüfer ilçe teşkilatıyla toplantıda buluştu.

Salman: “Büyük hedefler yolunda üzerimize düşeni yapacağız”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Milletvekili Murat Yıldırım ile birlikte Nilüfer ilçe teşkilatını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
İl Başkanı Ayhan Salman, bölge koordinatörü Murat Yıldırım ile birlikte Nilüfer ilçe teşkilatıyla toplantıda buluştu. Çalışmaların ve projelerin konuşulduğu toplantıda konuşan Salman, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Salman, zulme karşı mazlumun her zaman yanında olan Türkiye’nin bu duruşunu en son Afrin’de bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, “Bizler yalnızca memleketin değil, ümmetin ve tüm dünyadaki mazlum halkların geleceği için çalışan bir hareketin temsilcileriyiz. Dolayısıyla yükümüz ağır, mesuliyetimiz büyük. Bu şuurla çok çalışacağız” dedi.
2019 yılında gerçekleşecek olan seçimlere de işaret eden Başkan Salman, bu seçimlerin Türkiye’nin geçeceği tarihi eşikler olacağını ifade etti. Başkan Salman, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde güzel ülkemizin önüne koyduğumuz büyük hedefler yolunda kapılar İnşallah halkımızın desteği ile 2019 seçimlerinin ardından daha fazla açılacak. Ülkemize kattığımız değerlerin ve verdiğimiz hizmetlerin taçlanacağı bu süreç için hazırlıklarımıza zaman kaybetmeden başladık. Bütün teşkilatlarımız ile birlikte her fırsatta halkımızla birlikteyiz. Genel başkanımızın temennisine uygun olarak şehrimizin her noktasında ‘Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamacasına’ halkımızla kucaklaşıyoruz. Bursa teşkilatlarına bu süreçte de büyük iş düşüyor. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile çok çalışıyoruz. İnşallah halkımız da her zaman olduğu gibi çabalarımızın karşılığını bizlere karşı duyduğu güvenle bir kez daha gösterecektir.”

Ünlü DJ kurye çıktı!Ünlü DJ kurye çıktı!
FETÖ'cünün pantolonu düştü!FETÖ'cünün pantolonu düştü!
Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın canlı yayında noktayı koydu: Görüş ayrılığı yok

İbrahim Kalın canlı yayında noktayı koydu: Görüş ayrılığı yok

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.