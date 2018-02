Salman: “Yeni hedeflere hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz”

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, kuruluşundan bu yana partilerine hizmet veren AK Parti sevdalılarını bir araya getirdi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından ‘Hep Birlikte Yeni Hedeflere’ sloganı ile gerçekleştirilen programla kuruluşundan bu yana AK Parti teşkilatlarına hizmet veren il başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyeleri bir araya getirildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, İçişleri eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Alinur Aktaş, AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin katıldığı programda, İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti teşkilatlarındaki birlik ve beraberliğin gücüne vurgu yaptı.

Salman, kurulduğu günden bu yana hizmet anlayışı ve ülkenin önüne koyduğu büyük hedeflerle Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde gecesini gündüzüne katan AK kadroların, daha güçlü bir Türkiye vizyonundaki yerine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bir yanda Türkiye’nin büyümesini hazmedemeyen iç ve dış kaynaklı şer odakları ile uğraşırken, bir yandan ülkede 90 yılda yapılamayan vizyon projeler tek tek hayata geçirildi ve geçirilmeye devam ediyor. Eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi bir çok alanda ülkeye adeta çağ atlatılırken, Türkiye yalnızca kendi insanına değil, dünya üzerindeki bütün mazlum halklara uzattığı yardım eli ile ümmetin ve mazlumların umudu olan bir timsal haline geldi. Bu vesile bu ülkenin bekası için, ülkemizde ve dünyada zulmün son bulması için gerektiğinde canını feda eden bütün şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazi olanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. İşte tüm bu gelişmeler yaşanırken, her zaman liderinin yanında olan, kendisinden, ailesinden, işinden, gücünden feragat ederek ülkesi için, şehri için taş üstüne taş koymak için her kademeden siz değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel ülkenin geleceği için güzel işlere imza attık. İnşallah hep birlikte atmaya devam edeceğiz. Halkımız da her seçimde defalarca sandıklarda gösterdiği gibi bunu biliyor ve bizlere güveniyor. Bu güvenden aldığımız güçle yolumuza hep birlikte emin adımlarla devam edeceğiz. ”