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Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 'Milyon doları veren FETÖ'cü bırakılıyor' iddiasını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı. Tayyar, sosyal medyada Erdoğan'ın iddiaların araştırılması talimatını verdiğini yazdı.

'Milyon doları veren FETÖ'cü bırakılıyor' diyen ve 'FETÖ borsası kuruldu' ifadelerini kullanan Şamil Tayyar, AK Parti içinden gelen tepkilerin ardından Erdoğan'la görüştüğünü açıkladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Tayyar şunları yazdı: "Bu akşam cumhurbaşkanımızla görüştük. Tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi. İyiki varsınız. Rabbim sağlıcakla bereketli ömürler nasip etsin."

Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit isimli programda konuşan Tayyar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var.

ERDOĞAN KUŞATMA ALTINDA:

Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Bir ilçe başkanı var, ‘Benim kimseye minnet borcum yok, beni reis getirdi' diyor. İl başkanı, ilçe başkanı, il müdürü böyle konuşuyor. Çünkü verilen kararlarda siyaset iradesi yok. Vekilin haberi olmadan il müdürü atarsa o vekili ciddiye alır mı? Sonra 'Beni buraya reis getirdi' der. En yukarının da milletvekillerinin aklını devredışı bırakan aklın, aklını alması lazım.

Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük.

Ben rektörün karısının mailini yayınladım. Ne diyordu FETÖ'cü o mailde; O'nun yanından ayrılma…. FETÖ'nün çok açık talimatı var burada. Sonra ne oldu, o kadın Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisine alındı. Cumhurbaşkanımızın o mailden haberi yok. Yanındakiler? Hepsinin haberi var. Kimi kastettiğimizi herkes biliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar erdoğan FETÖ borsası

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
hep chp nin oyunu bunlar
Güzel ironi.Akp 15 yılı aşan süre iktidar ama suçlu hep başkaları.Malum AK ya bunlar.
????????????????????
OHAL rejimini , "Olağanüstü hukuksuzlukların kanun hükmüyle meşru kılınmasıdır" diye özetlemiş demiş rahmetli Erdal Inönü.. Ülkede hukuk yok.. bağımsız yargı yok.. meclis iradesi diye bir şey yok..Hukuk devletinde siyasi komisyonlar adalet dağıtabilir mi ? Durum bu.. yersen diyorlar..
"ERDOĞAN KUŞATMA ALTINDA" doğrudur çok kez Vatandaşın sıkıntılarını direk yazdık kendisine .Eminimki bir tanesi bile ulaşmamıştır kendisine.. seçimlere ikigün kala "___ben ne diyorum Sen ona bak_ demeye mecbur bırakan adamdan Danışman olmaz Reis__" demiştik çok kez Ümraniye Metrosu ile ilgili gecikmenin Milleti bezdirdiğini ,Milletin artık Dua değil küfrettiğini çok yazdık hepsine Hiçbirnin Reis e ulaştığını sanmam baksana kardeşim vaziyete Milletveili ulaşamıyor adama Bizim yazdığımız direk çöpe gitmiştir
deselense çok pıslık çıkar, ama ıktıdarın ısıne gelmedığı ıçın guya feto ıle mucadele edılıyor. bataklık kendılerı. tek tek sıvrısınek avlamaya calısıyorlar. alt taraftakı çoğu halısane duygularla bulasmıs oğretmen memur sendıkacılar gıbı etkınlığı olmayanlarla goz boyuyorlar. ıktıdar çok vebal alıyor. esas fetoculer ıçlerınde. ama sıyası zarar gorurum dıye el atmıyorlar. yazık ulkeme yazık.
Reis e çok yazdım ..ama eminimki hiçbiri ulaşmamıştır..Milletvekili ulaşamamışki.bizim yazdıklarımız direk çöp olmuştur referandum öncesi Danışman(!)larının sözleri sebebiyle ; Bahçeliye hitaben açıklama yapmaya mecbur kaldığında ____seçimlere ikigün kala _Ben ne diyorum Sen ona bak__demeye mecbur bırakan adamlardan DANIŞMAN OLMAZ REİS___" diye çok yazdık çookk
Şaşırıyormuş! Partinizin alayı Fetocu. Tabiki izletmezler.
vay be baş fetocular çırak fetoculara daha yeni uyanmış kış uykusunda nezaman uyanırlar Allah bilir
araştırmadan sorun yok herşey düzenli diye rapor verilir araştırmanın sonucu
meclis fetocu kaynıyo.niye alınmıyor hiçbiri.seçim kaybetme korkusu mu?tam aksine,fetocu milletvekillerini ifşa edip görevden alırsa akp milletin gözünde büyür,tek başına %60 alır.doğrudur,cumhurbaşkanının dört tarafı fetocular tarafından sarılmış.esas soru şu olmalı,onlarıoraya getiren kimdi?neden şimdi görevden alamıyor?sadece onlar da değil.kamu kurum ve kuruluşlarında fetoculuğuyla ünlü birsürü genel müdür ve yönetim kadroları var.sayın cumhurbaşkanım,temizlikçi,güvenlik,aşçı vb..insanları kovmakla feto temizlenmez.büyük başları alın görevden ki feto temizlensin...
Kahramanmaras ta ayni sistem dönüyor bizzat iceri alinan feto ya para aktaran isadamlar ini biraktilar birinin soyledigini bizzat ben duydum 5 milyon tl verdim ciktim dedi benim ile beraber 34 kisi den 5 er milyon alindi dedi.. Malesef parasi olan disari gariban cocuklar icerde
ben de normal bie vatandaş olarak ayrıca AKP de sadece RECEP TAYİP ERDOĞAN için varolan biriyim gerçekten AKP adını kullanıp el altından iş çeviren dolu buda toplumun AKP ye bakış açısını değiştiriyor.helal olsun bu durumları ilettiyseniz.Cumhurbaşkanımızın altında iş yapıyormuş gibi görünüp konuşan ama ülkeye faydası olmayan sürü gibi insan var.ve bu adamlar devletin kurumlarında istediği kişiyi istediği yere getirmek var devlete üreten kazandıran yok sayılıp üretmeyen getiriliyor üst tarafada güllük gülistanlık çok güzelmiş gibi anlatılıyor.Allahtan korkan böyle yapmaz.
size daha ilgincini söyleyeyim ,ben milli görüşcü çizgide adalet ve kalkınma partisine oy veriyorum .15 temmuzda sabiha gökçen havalimanına kaerdeşim ,teyze oğlu birlikte ilk gidenlerdeniz .kardeşimin passportuna devlet kayıp diye not düşmş ve yurt dışına çıkamıyor .ben buna raümen adalet ve kaşkınöa partisine oy veriyorum ,milli hassasiyetlerden dolayı .kardeşimin hanımıda veriyor lakin haklı olarak kardeşim eleştiriyor ve oy kullanmayacağını söylüyor .yurt dışında fabrikası olan bu insanın fabrikası batmak üzere .fetöye ,devlete hainlik yapana ,milleti bu duruma düşürenlere bela okuyor .
mynet yayinlamaktan mi korkuyorsun yorumlarimi
ankarada istanbulda milyon dolarlar alınıcak verılıcekte erdoğanın haberı olmıcak??? :) bu ofisler ankara ve ıstanbulda 1 yıl once kuruldu.buyuk rakamlar veren iş adamlarının dosyası ayrıldı.bu sıstemın basında yıne bılınen bır ısım var. bırakın bu seçim yatırımı ağızlarını..
Tayyar akp de yüzde 10 Luk dilimde gerisi fetocu adam haklıdır..samilin 2013 den öncede isi yokdu fetoyle
şamil tayyar cb kuşatma altında diyorsun da istiyorsun ki senin kuşatman altında olsun. bir koltuk kapmak için eğdiğin boynunun hesabı yok. nihayet fark ettirdin ama kendini. bu da senin adına büyük başarı.
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