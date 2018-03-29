Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

"FETÖ borsası" açıklamasıyla AK Parti içinde tartışmalara neden olan Şamil Tayyar, "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük" dediği videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Tayyar, “Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza ‘Almancı’ diyen, ‘cemaat’ dediği FETÖ’yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” diyen Tayyar, "Bu videoyu daha önce TV ve Twitter’dan yayınladım, ne var ki cumhurbaşkanımızdan gizlendi. İzlediğinde bu edepsizliğe kızdı. CHP istismara kalkınca yeniden hatırlattım" ifadelerini kullandı.