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Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 08:26 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 'Cumhurbaşkanımız izleyince çıldırdı' dediği videoyu sosyal medyadan paylaştı.

"FETÖ borsası" açıklamasıyla AK Parti içinde tartışmalara neden olan Şamil Tayyar, "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük" dediği videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Tayyar, “Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza ‘Almancı’ diyen, ‘cemaat’ dediği FETÖ’yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” diyen Tayyar, "Bu videoyu daha önce TV ve Twitter’dan yayınladım, ne var ki cumhurbaşkanımızdan gizlendi. İzlediğinde bu edepsizliğe kızdı. CHP istismara kalkınca yeniden hatırlattım" ifadelerini kullandı.

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Şamil Tayyar erdoğan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Midem bulanıyor.... tüm yazıdaki işlerden, onlardan....
Şöyle bir sonuç çıkıyor Cumhurbaşkanının etrafı fetocu dolu.
kıvırmayın video bu değildi.şamil yine hedef saptırdı..! anlatın bakalım iş adamı fetoculerı kaç mılyon dolara bıraktınız?
Yıllarca AKP oy vermişim sürekli KANDIRIRMIŞIM dünde AKP ilçe başkanına sordum... ya FETO diyorsunuz 2010 yılında fetos dedim hayır dedim diye beni partiden attınız AKP de fetocu olmayan tek yönetici göster taksimde kendimi asacam dedim.. yuzsuzluge bak o o zamandı diyor.. hadi Ne Mutlu Türküm Diyene.. diye bağır dedim.. TÜRKLÜK neymiş dedi soysuz PAPA çocuğu işte bu yüzden IYI partiyi desteklemek vatan borcudur....
bu adam hala o makamda nasıl kalıyo HAYRETT!
Yahu bunlarda yüz varmı ki, böyle şeylere çıldırsınlar.. Bunlar ne ki !
Bıktık bu AKP nin kendisindende FETO artıklarındanda Güzel Ülkemizi bırakıp gidin artık yeter Boş boş işlerle uğraşmaktan Ülkeyi ne hale getirdiğinizi fark etmiyorsunuz bile
bu millet Erdoğanın ne olduğunu iyi bilir hiç merak etmeyin.istediğiniz karalamayı çalın eski düzen bitti israilci abd ci almanyacı öylemi nedense hepsinin taa a koyanda o sizin vatan sevginize bayrak sevginize yahudi artıkları millet herşeyin farkında emin olun sabırla izliyoruz
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