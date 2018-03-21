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Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 08:22 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ortaya attığı "Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu" iddialarına partinin Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan sert tepki geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Gündemde AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ortaya attığı “Gaziantep’te FETÖ borsası kuruldu” iddiaları vardı.

Tayyar’ın iddialarına sert tepki gösteren Elitaş, “Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında ben söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa. İnsanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİNE DE DEĞİNDİ

Elitaş, programda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Elitaş’a sorsunlar. Dönüp bir de Kayseri’ye bakmak lazım” sözlerine de yanıt verdi. Elitaş, “Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Mustafa Elitaş Şamil Tayyar

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
KENDİNİZ ÇALIP KENDİNİZ OYNUYONUZ ARKADAŞ FETÖDEN ALAN DA SİZ SALANDA KENDİ İÇİNİZDEKİLERE DOKUNMADAN NE HİKMETSE
senin bildigini biz biliyoruz şamilbey..yozgat yerköyde aga babaları çıktı. yurtta kalan ögrenci çıkamıyor. çünkü gariban .çorbacının oglu. gucunuz garibana yetiyor zatenn
anlaştılar heralde yine başladılar fetöyü savunmaya
bu mahkeme her yerde kuruldu. herkesin fetönün kasası olarak tanıdığı insanlar1-2 hafta içinde özgürlüklerşne kavuştu. hatırlıyorum serbest bırakılanlrın en az 1 milyon lira ödedikleri konuşuluyordu.
şamil tayyaranın içinede fetö kaçmış.
Sayın Elitaş; sizin atadığınız hakim ve savcılar bu rüşveti alıyor. Birde gidip aynı kişilere kendilerini mi şikayet edeceğiz. Mazallah bizide içeri atarlar. Ama kanıtları ortada geziyor merak etme. Birgün o adalet sizede lazım olur.
Cevabı çok basit, Ne demişler; " Ateş olmayan yerden duman çıkmaz".
Ahlaki değerlerine sahip çıkan dindar vatandaşlarımız, değerlerini yitirmiş çöküntü içerisindeki siyasi iktidarın ülkeyi getirdiği noktayı gayet iyi görüyor, tek millet tek devlet sözünden zerre nasibini almamış bu mikropların bünyeden atılarak bağışıklık sisteminin cumhuriyet ilkeleriyle tedavi edilmesi, kanserli yapının adalet ilacıyla temizlenmesi gerekiyor. 2019 yılı seçimleri beklenemez, bu durum ekonomik olarak ta ülkenin çöküşü ve pusuda bekleyen dış güçlerin ülkemizi parçalamasını kolaylaştırır. 15 yıldır ülkeyi basiretsizliğiyle çökme noktasına getiren iktidar acilen istifa etmelidir.
Fetö=pkk=akp ! bu yapılanma ülkenin huzurunu milli servetini heba etti maalesef !
Birbirlerine düşmeye başladılar. Yesinler birbirlerini de ülke şunlardan kurtulsun.
sonunda siz birbirinizi yersiniz ama umarım ülke yok olmadan bitirirsiniz
bunu bilmeyen bilmemezlikten gelen sadece ak partililer güya fetoyla savaşıyorlar güya temizlediler.. örneğin ben denizlide yaşıyorum burada 100 işadamı aldılarsa 80i makul şartlarda salıverildi hepsi ticari hayatına devam ediyor..
eskiden duymuştuk, rüşvet ile suçu örtbas eden hakimlerin varlığını.. 20binden başlıyordu tarife.
FETÖ IPE MUCADELE EDERKEN SU VAR, KIM KIMI MAGDUR ETMIS, KIM KIME KUMPAS KURMUS, KIM KIMI ÖLĎÜRMEYE KALKMIS, KIM KIMIN HAYATIYLA OYNAMIS; EGER MAGDUR REISICUMHURUN BIR YAKINI YADA AK PARTILI DEGILSE YADA ATATURKCU VEYA ULKUCU VEYA HERHANGI BIRIYSE BUTUN KAPILAR KAPANIYOR. KADER DENILIYOR, ALLAH DENILIYOR, KADERINDE BUDA VARMIS, BUDA HAYILISI DENILIYOR. BIR CUMLE BULMUS YA HUKUMET " FETO UYESI OLMAMAKLA BIRLIKTE ISTEREK YADA BILEREK ORGUTE YARDIM ETTI EDIYOR DIYE, ISTE ONDAN HALA HAKIM SAVCI POLIS ASKER COK OLDUGUNU DUSUNUYORUM. REISICUMHURDA DUSUNUYORDUR DIYE DUSUNUYORUM
Savcıları mahkemeleri adres gösteriyor komedi. şu an hangi hakim savcı herhangi bir AKP li hakkında en ufak bir işlem yapabilir daha dün cumhurbaşkanı tarafsız olması gerekirken hepsini sarayda toplayıp karşısında el pençe dizmedimi? Hani nerede hukuk nerede yargı sadece garibana işliyor yargının kendilerini dokunmayacağım ı bildikleri için Orayı adres gösterip duruyorlar. Bu ülkede ne zaman yargıya işlettiniz ki dört bakan olayında mı Man olayında mı Şu an yargı iktidarın sopası olmaktan başka bir işe yaramıyor malesef
GERÇEKLERİN BİR GÜN ORTAYA ÇIKMASI GİBİ BİR HUYU VARDIR
ADALETİNİ YİTİREN ÜLKELERİN NE DURUMA DÜŞTÜKLERİNİ TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE HERKESİMİN GÖRDÜĞÜNE İNANIYORUM.ADALETE GÜVENİN NE DURUMDA OLDUĞU HERKESİN MALUMUDUR SANIRIM.AMA BİRİLERİ HALEN HUKUKUN ÇOK İYİ İŞLEDİĞİNİ SAVUNUYORLAR.EMİNİMKİ BUNU SAVUNANLARINDA SÖYLEDİKLERİNE ZERRE KADAR İNANMADIKLARINA EMİNİM.AMA BÖYLE DEMEK ZORUNDALAR YOKSA DOĞRULARI SÖYLEMEYE KALKSALAR SONLARI MALUM.İNŞALLAH ADALET GERİ GELECEKTİR.UMUDUMUZU YİTİRMEYELİM.HAK HUKUK VE ADALET TEKRAR BU GÜZEL ULUSUMUZA HAKİM OLACAKTIR.
FETÖ MAĞDURLARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU GARİBAN KESİM YANİ ALT TABAKA.MÜDÜR, BAŞMÜDÜR, D.BAŞKANI GENEL MÜDÜRLER, ZENGİİNLER İÇERİ GİRSE BİLE HEMEN ÇIKIYORLAR.İÇERİ GİREN DE YOK YA.MESELA. YANİ.AMA GÖRÜNEN O.OLAN ALT TABAKAYA OLUYOR.HAPSE GİRENLER BUNLAR.ZENGİNLER HAPSE GİRMİYOR.GİRSE BİLE 2-3 AY İÇİNDE BİR ŞEKİLDE ÇIKIYORLAR.
Formul Şu: Önce yık+sonra yap=Rant=İktidar. Her ne kadar Arkabahçeli'nin ortaya koyduğu formüller gibi olmasa da, bana göre onunkilerden daha anlaşılır bir formül bu. Hatta o kadar çok düşündüm ki bu formül için, 10 yaşındaki çocuklar dahi anlayabilsin istedim. Tabii püskevitçi Arkabahçeli anlar mı orasını bilmem. Onu da 80 yaşındaki birisini daha 3 gün önce genel başkan seçen delegeleri düşünsün. Onlar yukarıda Arkabahçeli'yi ne alıp ne vererek seçtiler bilmiyorum ama mehapenin oturduğu taban erozyona uğradı, Arkabahçeli havada asılı duruyor. Seçimlerde görecekler İnşallah
kayserideki olayda adliyeyi mesken tutmuştu bagzı kişiler o isimler çıkana kadar kayseriden ayrılmadılar ticaret odası başkanı diger yakınları olan kişiler serbest bırakılkdı
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