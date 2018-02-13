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Şamil Tayyar’dan, Erdoğan’ın "Osmanlı tokadı" cevabına destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 20:13 | Son Güncelleme

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye “Osmanlı tokadı” cevabına destek vererek, "Laf dinlerse sorun yok, aksi halde ABD’liler de Osmanlı tokadıyla müşerref olacak" dedi.Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından ABD’li Korgeneral Paul E.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye “Osmanlı tokadı” cevabına destek vererek, "Laf dinlerse sorun yok, aksi halde ABD’liler de Osmanlı tokadıyla müşerref olacak" dedi.
Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından ABD’li Korgeneral Paul E. Funk’ın, "Bizi vurursanız agresif karşılık veririz" ifadelerine, "Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır" cevabını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdi. Erdoğan, paylaşımında, "Reis, ABD’li küstah generale dedi ki, ’Osmanlı tokadı yemediğin belli.’ Sonra. Osmanlı tokadının geldiğini duyurdu: ’Teröristleri vuracağız, yanında durmayın’. Laf dinlerlerse sorun yok, aksi halde ABD’liler de Osmanlı tokadıyla müşerref olacak. Demedi, demeyin" ifadelerini kullandı.

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