Şampiyon karateci Enes Erkan, AK Parti'den vekillik başvurusu yaptı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - KARATEDE dünya ve Avrupa şampiyonu olan Enes Erkan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Şampiyon karateci Enes Erkan, bir grup partili ve yakınlarıyla birlikte AK Parti Sakarya İl Başkanlığı binasına geldi. Erkan, milletvekili aday adaylığı başvuru formunu AK Parti il yöneticisi Serkan Cerrahoğlu'na teslim etti. Enes Erkan, yaptığı açıklamada, "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın davası davamız. Kutlu yürüyüşünde onunla omuz omuza olabilmek için aday adayı oluyorum. Rabb'im nasip ederse bundan sonra aktif siyasetin içerisinde olacağım" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
Reuters duyurdu: Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!
Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum