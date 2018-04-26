HABER

Samsun Belediye Başkanı Yılmaz'dan vekil adaylığı istifası

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Samsun Belediye Başkanı Yılmaz'dan vekil adaylığı istifası

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.
Samsun’da 19 yıldır belediye başkanlığı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, dün akşam başkanlığından istifa edip, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde AK Parti’den milletvekilliği aday adayı olduğunu söyledi.
AK Parti İl Binasında adaylığını açıklayan Yılmaz, “24 Haziran seçimleriyle ilgili süreç hızla devam ediyor. Dün akşam ve ondan önceki günlerde AK Parti Genel Merkezi'ndeki değerli yöneticiler beni arayarak seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmam yönündeki tekliflerine sahip olduğum terbiye, sahip olduğum siyasi ahlak, parti disiplinine layık olmak asolandır. ‘Ne emrediyorsanız, nerede görev almamı istiyorsanız, hazır olduğumu parti yönetimindeki herkesin bilmesini isterim’ diye cevap verdim ve dün akşam da belediye başkanlığından istifa edip, bugün de aday adaylığının son gününde açıkladım” dedi.
Bu akşam itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılacağını belirten Yılmaz, “O bakımdan bütün hemşehrilerime haklarını bana helal etmelerini, Allah’a ısmarladık diyorum. Partimin bana vereceği yeni bir görev dolayısıyla inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra bu defa parlamentoda şehrime hizmet etmek üzere yeni bir süreç inşallah olacaktır. Şu anda aday adayıyım. Adaylık ile ilgili süreci genel merkezimin bundan sonraki vereceği kararlar doğrultusunda belli olacaktır. Bundan sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimle ilgili bundan sonraki aşamaları, tarihleri belirlendikçe ondan sonraki adımlarımızı atacağız” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Yılmaz, aday adaylığı başvuru formunu AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman’a verdikten sonra, tebrikleri kabul etti.

FOTOĞRAFLI

Samsun Belediye Başkanı Yılmaz'dan vekil adaylığı istifasıSamsun Belediye Başkanı Yılmaz'dan vekil adaylığı istifasıSamsun Belediye Başkanı Yılmaz'dan vekil adaylığı istifası

Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindiCumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.