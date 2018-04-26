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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

Yılmaz, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti Genel Merkez yöneticilerinin kendisini arayarak, milletvekili aday adayı olmasını istediklerini aktardı.

Parti genel merkezince kendisine yapılan teklife saygı duyduğunu belirten Yılmaz, "Benim için önemli olan siyasi terbiye ve parti disiplinine layık olmaktır. Merkez yöneticilerine, 'Ne emrediyorsanız, nerede görev veriyorsanız orada görev yaparım' diye cevap verdim. Geçen akşam da parti yöneticilerinden 'Yarın aday adaylığınızı açıklamasını istiyorum' yönünde talimat aldım. Bu doğrultuda aday adaylık sürecinin son günü, 19 yıldır görev yaptığım Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ederek, aday adayı müracaatımı yapıyorum." dedi.

Partisinin verdiği yeni görevle parlamentoda Samsun'a hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, adaylık sürecinin genel merkezinin vereceği kararla belli olacağını kaydetti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ise partilerinin çok sayıda aday adaylık başvurusu alacağına işaret ederek, "Seçime her konuda hazırız. Güçlü bir parti olarak aday adaylık sürecinde çok sayıda başvuru bekliyoruz. En iyi şekilde Samsun'u temsil edecek aday profiline ulaşacağımıza inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız da böyle bir karar aldı. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

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