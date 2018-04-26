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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz istifa etti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı. Başkan Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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