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"Samsun-Sarp Demiryolu Projesi CHP iktidarında hayata geçecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "İnşallah Samsun-Sarp Demiryolu Projesi CHP iktidarında hayata geçecek. Bölge halkına bunun sözünü veriyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnşallah Samsun-Sarp Demiryolu Projesi CHP iktidarında hayata geçecek. Bölge halkına bunun sözünü veriyoruz." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlardan 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili destek isteyen Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sandığa 10 gün gibi kısa bir süre kaldığını söyledi.

Son güne kadar sahada çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Torun, dün cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ordu'da tarihi bir miting düzenlediğini ifade etti.

Torun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin CHP tarihinin en kalabalık mitinglerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Emniyet kaynakları, miting alanında 25 bin kişinin olduğu yönünde. Bizim öngörümüz ise 30 bin kişi miting alanının içerisinde, 10 bin kişi de miting çevresinde ve binaların balkonlarında bulunuyordu. Yaklaşık 40 bin Ordulu, cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'yi bağrına bastı. Sayın İnce'nin vaatleri tüm hemşehrilerimizde heyecan uyandırdı. Özellikle fındık fiyatına ilişkin sözler tüm Ordulular tarafından coşkuyla alkışlandı. Bu miting bize gösterdik ki artık bu iş tamam. Vatandaşlarımız 24 Haziran'da bu iktidarı değiştirecek. Buna yürekten inanıyorum."

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ne de değinen Torun, "Bu projenin Ordu'dan da geçmesi için bölge halkının çok ciddi talepleri var. Orduluların en büyük hayali olan bu projenin notunu aldık. İnşallah Samsun-Sarp Demiryolu Projesi CHP iktidarında hayata geçecek. Bölge halkına bunun sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Seyit Torun, tüm Orduluların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP ordu seçim çalışmaları seyit torun

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