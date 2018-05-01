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Samsun'da AK Parti'nin Büyükşehir adayı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

 SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan milletvekilli aday adaylığı için istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz'ın yerine, AK Parti, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i aday gösterecek.

Samsun'da AK Parti'nin Büyükşehir adayı belli oldu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan milletvekilli aday adaylığı için istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz'ın yerine, AK Parti, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i aday gösterecek.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinden sonra, AK Parti Samsun İl Başkanlığı temayül yoklaması yaptı. Sonuçlar, Genel Merkez'e gönderildi. Ardından Ankara’ya İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin çağrıldı. Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda, 3 Mayıs Perşembe günü yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı'nda partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin olmasına karar verildi.

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