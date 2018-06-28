Samsun'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Samsun'da geçersiz olarak kayıtlara giren oylar, yapılan itiraz üzerine yeniden sayılıyor.

Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren Cumhurbaşkanlığı için 23 bin 442, milletvekilliği için 21 bin 263 oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Samsun İl Seçim Kurulu yetkilileri, talebin ardından 17 ilçede bin 500'ün üzerindeki sandıkta yeniden sayım işlemi başlattı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ersan Aksu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 17 ilçede geçersiz sayılan oylarla ilgili itirazda bulunduklarını söyledi.

Milletin iradesinin tam olarak sandığa yansımasını istediklerini aktaran Aksu, "Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçiminde oylarının tek zarfta kullanılmış olmasından dolayı milletin iradesinin sandığa yansıdığını ancak sayım esnasında sandık kurulu üyelerinin hata yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Geçersiz oyların sonucu etkileyip etkilememesi önemli değil. Bir oy veya 300 oy da olsa milletin iradesinin tecelli edebilmesi için bin 500 civarında sandığa geçersiz oylar yönünden itiraz ettik. Sonucun açıklanmasını bekliyoruz." dedi.

