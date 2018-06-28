Samsun'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Samsun'da geçersiz olarak kayıtlara giren oylar, yapılan itiraz üzerine yeniden sayılıyor.
Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren Cumhurbaşkanlığı için 23 bin 442, milletvekilliği için 21 bin 263 oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.
Samsun İl Seçim Kurulu yetkilileri, talebin ardından 17 ilçede bin 500'ün üzerindeki sandıkta yeniden sayım işlemi başlattı.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ersan Aksu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 17 ilçede geçersiz sayılan oylarla ilgili itirazda bulunduklarını söyledi.
Milletin iradesinin tam olarak sandığa yansımasını istediklerini aktaran Aksu, "Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçiminde oylarının tek zarfta kullanılmış olmasından dolayı milletin iradesinin sandığa yansıdığını ancak sayım esnasında sandık kurulu üyelerinin hata yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Geçersiz oyların sonucu etkileyip etkilememesi önemli değil. Bir oy veya 300 oy da olsa milletin iradesinin tecelli edebilmesi için bin 500 civarında sandığa geçersiz oylar yönünden itiraz ettik. Sonucun açıklanmasını bekliyoruz." dedi.
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!
Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı
Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum