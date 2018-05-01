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Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, aday adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Samsunlu 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Samsunlu 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

Üniversiteyi de Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü okuyan Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği aday adaylığını AK Parti İl Başkanlığı binasında açıkladı. İsminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını belirten Erdoğan, inanmayanların kimliğini istediğini söyledi.

24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde Samsun’dan milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarında adeta bir fabrika vazifesi gören, biz gençlerin siyasete ilk adımı olan lise teşkilatlarında yetişmiş, davasına gönül vermiş liderine sevdalı bir kardeşiniz olarak doğduğum ve büyüdüğüm şehri Samsun'dan 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için ben de milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum" dedi.

İsmini babasının koyduğunu ifade eden Erdoğan, "İsmimi duyan garipsiyor ve kimliğimi görmek istiyor. Genelde inanmıyorlar. Adımı babam koydu. 24 Ekim 1998 doğumluyum. Benim doğduğum sene de Ekim ayı Recep ayına denk geliyordu. Zaten ismimle doğmuşum. O dönemde Cumhurbaşkanımızın 10 aylık bir cezası vardı. Benim doğduğum tarihte de 10 aylık ceza 3 aya indiriliyor ve cezaevine giriyor. Babamın da o zamanlarda Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu bir hayranlık var. Babam daha sonra ‘Bir güneş batarsa bir güneş doğar’ deyip, Tayyip ismini de babam ekliyor. Adaylığım için hiçkimse beni yalnız bırakmadı ve herkes beni destekledi. 18-25 yaş kontenjanından aday adaylığına giriyorum. Eğer seçilirsem gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

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