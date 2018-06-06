HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Sana oyu Amerika vermeyecek, bu millet verecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkmış 'Beni Amerika'dan aradılar' diyor. FETÖ arattırıyor onları herhalde. Ondan sonra 'Beni bir daha aradılar' diyor. Sana oyu Amerika vermeyecek, sana oyu bu millet verecek" - "Yıllardan beri biz AK Parti olarak Avrupa'da seçim propagandası yaptık. Dikkat edin son bir iki seçimden beri bize izin yok, AK Parti'ye izin yok. Ama HDP'ye, PKK'lılara gelince kapılar açılıyor, izin veriliyor, onlar propagandalarını yapabiliyorlar. Herkes tarafını belirlesin, kimden yanasınız?"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkmış 'Beni Amerika'dan aradılar' diyor. FETÖ arattırıyor onları herhalde. Ondan sonra 'Beni bir daha aradılar' diyor. Sana oyu Amerika vermeyecek, sana oyu bu millet verecek." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında Mezitli ile Erdemli ilçesindeki narenciye paketleme tesislerini gezerek, işletmecilerle ve çalışanlarla sohbet etti.

Elvanlı Mahallesi'nde düzenlenen kıraathane toplantısına da katılan Elvan, çevre mahallelerin muhtarlarının ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Elvan, buradaki konuşmasında, kent merkezi ve ilçeler için verdikleri bütün projelerin tek tek hayata geçirildiğini belirterek, sorunların takipçisi olduklarını aktardı.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Elvan, "Gözünü Amerika'ya çevirip, Avrupa'ya bakıp siyaset yapılmaz. Öyle Amerika'ya, Avrupa'ya bakacaksın, Avrupa'dan bir bakan gelecek, devletin bakanıyla görüşmeyecek, bir parti kurulmuş o partinin liderine gidilecek, ana muhalefetin liderine gidilecek onlarla görüşecekler ve basından saklayacaklar. Yok kardeşim öyle bir şey. Bu milleti, ülkeyi kimseye sattırmayız, bu vatanı kimseye emanet ettirmeyiz." diye konuştu.

Elvan, "Türkiye'nin başka ülkelerin ağzıyla yürümediğini" vurgulayarak, her zaman milletin dinlendiğini kaydetti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusundaki iddialarını hatırlatan Elvan, şöyle konuştu:

"Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkmış 'Beni Amerika'dan aradılar' diyor. FETÖ arattırıyor onları herhalde. Ondan sonra 'Beni bir daha aradılar' diyor. Sana oyu Amerika vermeyecek, sana oyu bu millet verecek. Gözlerini Amerika'ya, Avrupa'ya dikmişler. Bırakın Avrupa, Amerika uşaklığını."

Kalkınma Bakanı Elvan, bazı Avrupa ülkelerinde AK Parti'nin propaganda yapmasına izin verilmediğini anımsatarak, "Yıllardan beri biz, AK Parti olarak Avrupa'da seçim propagandası yaptık. Dikkat edin son bir iki seçimden beri bize izin yok, AK Parti'ye izin yok. Ama HDP'ye, PKK'lılara gelince kapılar açılıyor, izin veriliyor, onlar propagandalarını yapabiliyorlar. Herkes tarafını belirlesin. Kimden yanasınız?" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren Elvan, 24 Haziran'daki seçimlerin, "Türkiye ile Türkiye'ye karşı mücadele edenlerin" seçimi olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, Kumkuyu Mahallesi'ne geçerek burada da vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Bakan Yılmaz: Sabah oy vereceksiniz, akşama hükümet kurulacakBakan Yılmaz: Sabah oy vereceksiniz, akşama hükümet kurulacak
CHP'li Özel: Muharrem İnce tüm ülkenin cumhurbaşkanı olacakCHP'li Özel: Muharrem İnce tüm ülkenin cumhurbaşkanı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.