"Sana oyu Amerika vermeyecek, bu millet verecek"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkmış 'Beni Amerika'dan aradılar' diyor. FETÖ arattırıyor onları herhalde. Ondan sonra 'Beni bir daha aradılar' diyor. Sana oyu Amerika vermeyecek, sana oyu bu millet verecek." dedi.
Elvan, Mersin'deki programı kapsamında Mezitli ile Erdemli ilçesindeki narenciye paketleme tesislerini gezerek, işletmecilerle ve çalışanlarla sohbet etti.
Elvanlı Mahallesi'nde düzenlenen kıraathane toplantısına da katılan Elvan, çevre mahallelerin muhtarlarının ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Elvan, buradaki konuşmasında, kent merkezi ve ilçeler için verdikleri bütün projelerin tek tek hayata geçirildiğini belirterek, sorunların takipçisi olduklarını aktardı.
24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Elvan, "Gözünü Amerika'ya çevirip, Avrupa'ya bakıp siyaset yapılmaz. Öyle Amerika'ya, Avrupa'ya bakacaksın, Avrupa'dan bir bakan gelecek, devletin bakanıyla görüşmeyecek, bir parti kurulmuş o partinin liderine gidilecek, ana muhalefetin liderine gidilecek onlarla görüşecekler ve basından saklayacaklar. Yok kardeşim öyle bir şey. Bu milleti, ülkeyi kimseye sattırmayız, bu vatanı kimseye emanet ettirmeyiz." diye konuştu.
Elvan, "Türkiye'nin başka ülkelerin ağzıyla yürümediğini" vurgulayarak, her zaman milletin dinlendiğini kaydetti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusundaki iddialarını hatırlatan Elvan, şöyle konuştu:
"Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkmış 'Beni Amerika'dan aradılar' diyor. FETÖ arattırıyor onları herhalde. Ondan sonra 'Beni bir daha aradılar' diyor. Sana oyu Amerika vermeyecek, sana oyu bu millet verecek. Gözlerini Amerika'ya, Avrupa'ya dikmişler. Bırakın Avrupa, Amerika uşaklığını."
Kalkınma Bakanı Elvan, bazı Avrupa ülkelerinde AK Parti'nin propaganda yapmasına izin verilmediğini anımsatarak, "Yıllardan beri biz, AK Parti olarak Avrupa'da seçim propagandası yaptık. Dikkat edin son bir iki seçimden beri bize izin yok, AK Parti'ye izin yok. Ama HDP'ye, PKK'lılara gelince kapılar açılıyor, izin veriliyor, onlar propagandalarını yapabiliyorlar. Herkes tarafını belirlesin. Kimden yanasınız?" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren Elvan, 24 Haziran'daki seçimlerin, "Türkiye ile Türkiye'ye karşı mücadele edenlerin" seçimi olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Elvan, Kumkuyu Mahallesi'ne geçerek burada da vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
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