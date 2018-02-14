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Sanatçı Nuray Hafiftaş'ın vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 22:59 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

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