Sanatçı Nuray Hafiftaş'ın vefatı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim."
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