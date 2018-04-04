Sanatçıların Suriye sınırına gitmesi

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda sanatçının Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Suriye sınırına gitmesine ilişkin, "Sonunda gerçek sanattan o kadar kopmuşlardır ki hükümet propagandacılığından başka yapacakları bir işleri kalmamışsa, zaten 'çekiverin kuyruğunu gitsin' diyebiliriz." dedi.
Kürkcü, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 6 Nisan'ın "Öldürülen Gazeteciler Günü" olduğunu belirterek, gazetecilerin ölümleriyle ilgili sayılar ve tarihlerin başka bazı ipuçlarını da verdiğini savundu.
Ertuğrul Kürkcü, "Türkiye'de gazetecilerin en çok öldürüldükleri yıllar 1990-1995 yılları arasıdır. 37 gazeteci öldürüldü. Bunların büyük çoğunluğu faili meçhuldür ve çok önemli bir bölümü Kürt gazetecilerdir." ifadesini kullandı.
Dünyada son 11 yılda 930 gazetecinin, gazetecilik görevlerini yaparken öldürüldüğünü anlatan Kürkcü, "Dünyada her dört günde bir gazeteci öldürülmektedir. Gazetecilerin ölümleri ile dünyada demokrasinin gerilemesi, suç örgütlerinin ilerlemesi, şiddetin ve faşizmin ilerlemesi arasında doğrudan ilişki var." diye konuştu.
Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda sanatçının Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Suriye sınırına gitmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kürkcü, bunun bir psikolojik harekat operasyonu olduğunu öne sürdü.
Kürkcü, şunları kaydetti:
"Ne oraya götürülenler hakikaten kelimenin gerçek anlamında yüksek sanatın ifadesidir ne de onların görüşlerini Türkiye aslında merak ediyor. Sadece kameralar, projektörler önünde aşina yüzler oldukları için hükümetin söylediklerini yüksek sesle tekrar etmek üzere oraya taşınmış kişiler. Ancak o kadar toplumsal kültürden, siyasal kültürden uzak oldukları anlaşılıyor ki aslında bir ölüm vadisine giderken şenşakrak türküler söyleyerek gidebiliyorlar ve bu seyahatlerinin sonucunda da ödüllendiriliyorlar. Sonunda gerçek sanattan o kadar kopmuşlardır ki hükümet propagandacılığından başka yapacakları bir işleri kalmamışsa, zaten 'çekiverin kuyruğunu gitsin' diyebiliriz."
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