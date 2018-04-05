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"Sanatçıların Türkiye'nin bekası ve başarısı için kayıtsız kalması düşünülemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: - "(Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yönelik sözleri) "Bir ana muhalefet partisinin başkanının bundan gurur duyması gerekir. Hem zaferden hem de Mehmetçik'e morale kim gidiyorsa artık. Kendisinin bugüne kadar gitmemesi büyük bir eksikliktir. Bu, bir siyaset değildir, partiler üstüdür" - "Ülkenin aydın kesimi olan sanatçılarının da Türkiye'nin bekası ve başarısı için kayıtsız kalması düşünülemez" - "Kılıçdaroğlu'nun demek ki dilinde sempati sözcükleri ve kuşatıcı sözcükler değil de hep itekleyici, ötekileştirici, dışlayıcı ve otoriter dilin sahip olduğunu gösteriyor. Bu, üzücü bir tablo"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yönelik sözlerine ilişkin, "Bir ana muhalefet partisinin başkanının bundan gurur duyması gerekir. Hem zaferden hem de Mehmetçik'e morale kim gidiyorsa artık. Kendisinin bugüne kadar gitmemesi büyük bir eksikliktir. Bu, bir siyaset değildir, partiler üstüdür." dedi.

Gül, Afyonkarahisar Belediyesindeki koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin operasyonuna herkesin destek verdiğini söyledi.

Bölgedeki Kürtlerin de Mehmetçik'i kollarını açarak sevinçle karşıladığını ve moral bulduklarını ifade eden Gül, Zeytin Dalı Harekatı'yla Türkiye'nin o bölgeden gelen terör tehdidini bertaraf ettiğini kaydetti.

- "81 milyonda hangi kesim varsa hepsi yüreğiyle oradadır"

Bakan Gül, Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçik'e destek amaçlı yiyecekler ve hediyeler gönderildiğini hatırlattı.

"Ülkenin aydın kesimi olan sanatçılarının da Türkiye'nin bekası ve başarısı için kayıtsız kalması düşünülemez." diyen Gül, şunları ifade etti:

"Sanatçı sorumluluğunu da yerine getirmek adına Mehmetçik ile buluşmuşlardır. Sporcularımız gitmişlerdir. Sanat dünyamızın önemli insanları oraya gitmişlerdir, bilim adamları gitmişlerdir. 81 milyonda hangi kesim varsa hepsi yüreğiyle oradadır. Bizim oraya bizzat giden sanatçılarımız da gerçekten kendilerine yakışanı bu millete yapmıştır. Sanatçı zaten bu milletle aynı şarkıyı, aynı türküyü söyleyen kişidir. Milletin acısıyla, milletin sevinciyle aynı duyguyu paylaşan kişidir. Bundan daha doğal olamaz."

Adalet Bakanı Gül, doğal olmayanın ise ana muhalefet liderinin sanatçıların ziyaretini yersiz bulması olduğunu belirterek, "Asıl anlamsız olan bu. Asıl şaşırılacak ve kabul edilemeyecek olan budur. Bir ana muhalefet partisinin başkanının bundan gurur duyması gerekir. Hem zaferden hem de Mehmetçik'e morale kim gidiyorsa artık. Kendisinin bugüne kadar gitmemesi büyük bir eksikliktir. Bu, bir siyaset değildir, partiler üstüdür." ifadelerini kullandı.

Gül, AK Parti'yi "otoriter dil kullandı" diye eleştirenlerin bugün Mehmetçik ile bir sevinci paylaşanları ve moral vermeye gidenleri ötekileştirmesinin, kötü göstermesinin, dışlamasının ve adeta hedef göstermesinin asla kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

- "Ana muhalefet adına ve siyaset adına üzücü bir tablo"

Sanatçıların milletin gönlünde taht kuran kişiler olduğuna dikkati çeken Gül, "Bu kişilere böyle insani ve böyle bir milli duyarlılık gösterdiği için ancak teşekkür etmek gerekir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kılıçdaroğlu'nun demek ki dilinde sempati sözcükleri ve kuşatıcı sözcükler değil de hep itekleyici, ötekileştirici, dışlayıcı ve otoriter dilin sahip olduğunu gösteriyor. Bu, üzücü bir tablo. Ana muhalefet adına ve siyaset adına üzücü bir tablo. Orada Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde büyük bir operasyon yapıldı. Cesaret ve kararlılıkla... Bunların hepsi beka mücadelesi verildiğinin göstergesidir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki birliktelik güzel bir görüntüydü. Bundan rahatsız olanlar ancak Türkiye'nin sevinciyle sevinemeyen kişilerdir diye düşünüyorum. Ayağı yere basan bir siyaset olsun.

İster ana muhalefet olsun, ister muhalefet olsun, parti bir tarafa, memleket her şeyin başındadır. Memleketin bir başarısıyla, Mehmetçik'in moral bulduğu bir davranışı ancak takdir etmek gerekir. Memnun olmak gerekir. Birileri Mehmetçik'in moralinin bozulmasını mı istedi? Mehmetçik'in morali her zaman yüksektir. Buna yönelik ziyaretlerde ancak memnun olmak lazım."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Afyonkarahisar

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