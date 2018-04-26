Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Cankatar, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Cankatar, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.
Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Cankatar, 24 Haziran günü yapılacak genel seçimlerde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Cankatar, adaylık başvurusu için AK Parti teşkilat binasına giderek aday adaylığı için başvuru yaptı.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Bölümü’nden mezun olan ve İngilizce bilen Cankatar, evli ve iki çocuk babasıdır.
İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!
Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum