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"Sandığa inanmayan bir CHP Genel Başkanı demokrasimizin yüz karasıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Tüm dünya girdiği her seçimi kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla tebrik ederken, sandığa inanmayan bir CHP Genel Başkanı demokrasimizin yüz karasıdır" -"Sayın Kılıçdaroğlu, millet senin her sandık yenilgisi sonrası sanki başarılıymış gibi sahte gülümsemeni görmekteп yoruldu. Sana hiç kimse inanmıyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Tüm dünya girdiği her seçimi kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla tebrik ederken, sandığa inanmayan bir CHP Genel Başkanı demokrasimizin yüz karasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarının akla ziyan beyanatlar olduğunu" vurguladı.

"Seçime birkaç gün kala, 'Demokratik yollarla bir diktatörü göndereceğiz.' diyen Kılıçdaroğlu, seçimden sonra 'Demokraside hile var.' diye hala akla zarar iftiralarla suçlama gafletindedir" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm dünya girdiği her seçimi kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla tebrik ederken, sandığa inanmayan bir CHP Genel Başkanı demokrasimizin yüz karasıdır. Böyle ifadelerle erittiği partisine gönül veren kitleyi, CHP örgütlerini kandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu yönetemediği, başarısızlığa mahkum ettiği partisine gönül verenlere karşı kendisini savunmak için her türlü yalana başvuruyor. Kendinde kabul edemediği, herkesin rahatsızlık duyduğu bu içler acısı hali başkasına aitmiş gibi göstermeye çalışıyor. Bir tek adam varsa o da CHP'de girdiği her seçimi kaybettiği halde koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu'dur."

Çavuşoğlu, "Dokuz defa seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun hatalarının sorumlusu sürekli neden başkası?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"CHP'liler bu soruyu soracak. Bundan kaçış yok. Çünkü Türkiye'de demokrasi var. 'Hileli demokrasi' iddiası zavallılıktır, milletin aklıyla dalga geçmektir. Rabb'im CHP'li vatandaşlarımıza sabır versin. Böyle bir genel başkana sabretmek kolay olmayacaktır. Anlaşılan o ki, Sayın Kılıçdaroğlu 10 defa Ankara-İstanbul arasında güzergahta yürüse yine fayda etmeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu, millet senin her sandık yenilgisi sonrası sanki başarılıymış gibi sahte gülümsemeni görmekteп yoruldu. Sana hiç kimse inanmıyor. Bozkırın tezenesi rahmetli Neşet Ertaş'ın ifadesiyle, (Sevgi dünyasına yalan girmez, gönülden sevmeyen Hakk'a eremez.)''

Kendilerinin halka ve Hakk'a aşık olduklarını belirten Çavuşoğlu, ""Millet AK Parti'ye ve Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımıza inandığını bir kez daha 24 Haziran seçimleriyle teyit etmiştir. Rabb'im yolumuzu AK eylesin, açık eylesin." ifadesini kullandı.

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