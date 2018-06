Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Tüm dünya girdiği her seçimi kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla tebrik ederken, sandığa inanmayan bir CHP Genel Başkanı demokrasimizin yüz karasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarının akla ziyan beyanatlar olduğunu" vurguladı.

"Seçime birkaç gün kala, 'Demokratik yollarla bir diktatörü göndereceğiz.' diyen Kılıçdaroğlu, seçimden sonra 'Demokraside hile var.' diye hala akla zarar iftiralarla suçlama gafletindedir" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm dünya girdiği her seçimi kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla tebrik ederken, sandığa inanmayan bir CHP Genel Başkanı demokrasimizin yüz karasıdır. Böyle ifadelerle erittiği partisine gönül veren kitleyi, CHP örgütlerini kandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu yönetemediği, başarısızlığa mahkum ettiği partisine gönül verenlere karşı kendisini savunmak için her türlü yalana başvuruyor. Kendinde kabul edemediği, herkesin rahatsızlık duyduğu bu içler acısı hali başkasına aitmiş gibi göstermeye çalışıyor. Bir tek adam varsa o da CHP'de girdiği her seçimi kaybettiği halde koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu'dur."