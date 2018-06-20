Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da da yine sizler sandıkları sahip çıkarak bu oyunu bozacaksınız. Her bir kardeşim sandıklara giderek demokratik haklarını kullansın. Sandığa gitmek çok önemli." dedi. Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Özsan Sanayi Sitesi'ndeki esnafla kahvaltıda bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Tüfenkci, sanayi esnafının bir oyuyla Türkiye'de birçok şeyi değiştireceğini bildiğini söyledi. Tüfenkci, Türkiye'nin dize getirilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Özellikle ekonomi ve güvenlik anlamında Türkiye'yi terör kıskacıyla dize getiremeyenlerin ekonomik kıskaçla dize getirme noktasındaki operasyonlarını da Allah'ın izniyle 24 Haziran'da bir oyunuzla bozacağınıza inanıyorum." diye konuştu. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyerek hizmet ve erdemliler hareketi olarak yola çıktığını anlatarak, şöyle devam etti: "AK Parti Türkiye'de Allah'a hamdolsun bir sessiz devrim gerçekleştirdi. Yollarla, köprülerle, hastanelerle, limanlarıyla, üniversitelerle, havayolu, demiryolu ve karayoluyla bu devrimi gerçekleştirdi, uzakları yakın, hayalleri gerçek etti. AK Parti, sorunları torunlara havale eden bir parti olmadı. Başbakanımızın da her zaman ifade ettiği gibi sorunların üzerine gittik, gitmeye de devam ettik. Esnafımız büyüsün ki tüccarımız büyüsün, tüccarımız büyüsün ki sanayicimiz büyüsün, sanayicimiz büyüsün ki ihracatımız büyüsün düsturu içerisinde Türkiye'yi kalkındırma noktasında gayret gösteriyoruz."

Tüfenkci, AK Parti hükümetlerinin şehir içine sıkışan sanayiyi şehir dışına taşıma noktasında projeler gerçekleştirdiğini ve 10 ilde pilot projeler başlattığını hatırlatarak, bu illere Malatya ve Elazığ'ı da koydurduklarını, başarılı olursa tüm illerde projeyi hayata geçireceklerini bildirdi. - "Bir senden bir benden" projesi Sanayicinin kalifiyeli eleman bulmakta sıkıntı yaşadığını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti: "Bununla ilgili olarak AK Parti hükümetleri olarak çok ciddi destek veriyoruz. Hem kalfayı yetiştirme noktasında maddi anlamda destek veriyorum hem siz alıp yetiştirirseniz bir yıllık ücretlerini biz veriyoruz. Şimdi hayata geçirdiğimiz, özellikle küçük esnafımızın yararlanmasını istediğimiz ve adını 'bir senden bir benden' koyduğumuz bir proje var. Bu projeyle yeni, genç bir arkadaşımızı iş başı yaptırdığınızda 6 aylık ücretini, sigortasını, vergi ve stopajın tamamını bizler veriyoruz. Bu da özellikle küçük esnafımız için gerçekten çok önemli bir destek. Yeni yapacağımız bu sanayi alanına buradan size söz veriyorum kalfa, çırak ve usta yetiştirecek bir okulu da o projede yapalım."

- "Sandığa gitmek çok önemli" "24 Haziran bu ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim." vurgusu yapan Tüfenkci, şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir sistem kuruyoruz. Bu sisteme Türkiye'nin bekası, istikbali ve istiklali ile ilgili bir sorun olduğu için geçtik. İnanın bu sanayilerde çalışan Suriyelilerden başlarına geleni dinlerseniz ne oyunlar oynandığını, o oyunların aynısını bir başka İslam coğrafyasında da oynandığını görürsünüz. 15 Temmuz boşuna planlanmadı, yapılmadı, arkasındaki güçler de boşuna Türkiye üzerine hesaplar yapmadı. Ama o gün o planı sizler bozdunuz, sizler o gün sivil direnişi nedir gösterdiğiniz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da da yine sizler sandıklara sahip çıkarak bu oyunu bozacaksınız. Her bir kardeşim sandıklara giderek demokratik haklarını kullansın. Sandığa gitmek çok önemli. Bütün kardeşlerim bu demokratik haklarını kullansın ve Türkiye'nin geleceğinde izleri, oyları olsun." - "Münbiç'e, Kandil'e giriyoruz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise girdikleri tüm seçimlerde halkın kendilerine destek verdiğini belirterek, 24 Haziran'ın da çok önemli olduğunu söyledi.