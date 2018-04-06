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Sandıklı’da bir dizi temel atma ve açılış töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, 46 milyon TL’lik projelerin temel atma ve doğalgaz hattının açılış töreni düzenlendi.Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen, Orman ve Şu işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun rahatsızlığı nedeni ile katılamadığı programa; AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Vali Mustafa Tutulmaz, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Protokol konuşmaları ile başlayan programda, 46 milyon TL değerindeki merkezi üst havuza kuşaklama, Ekinhisar göleti sulaması, Ekinhisar köyü taşkın koruma çalışmalarının temelleri atılırken, doğalgaz yatırımının da açılışı gerçekleştirildi.

Sandıklı’da bir dizi temel atma ve açılış töreni

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, 46 milyon TL’lik projelerin temel atma ve doğalgaz hattının açılış töreni düzenlendi.
Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen, Orman ve Şu işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun rahatsızlığı nedeni ile katılamadığı programa; AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Vali Mustafa Tutulmaz, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Protokol konuşmaları ile başlayan programda, 46 milyon TL değerindeki merkezi üst havuza kuşaklama, Ekinhisar göleti sulaması, Ekinhisar köyü taşkın koruma çalışmalarının temelleri atılırken, doğalgaz yatırımının da açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından köylülerin kalkındırılması maksadı ile 10 aileye gelir getirici tür, 5 aileye Orköy sertifikası, 3 köye de çok maksatlı yangın söndürme tankeri armağan edildi.
Program sonunda katılımcılara 4 bin adet badem, ceviz, iğde zerdali ve sedir fidanları ile birlikte lokma dağıtıldı.

Sandıklı’da bir dizi temel atma ve açılış töreni

Sandıklı’da bir dizi temel atma ve açılış töreni

Sandıklı’da bir dizi temel atma ve açılış töreni

Sandıklı’da bir dizi temel atma ve açılış töreni

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