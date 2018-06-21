ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "İnanıyorum ki bu millet 24 Haziran akşamı terör örgütünün sözcülüğünü yapanlara, FETÖ terör örgütünün sözcülüğünü yapanlara sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

Elazığ'da bir düğün salonunda düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Ataş, herkesin ülke üzerinde oynanmak istenen oyunların farkında olduğunu belirtti.

Türkiye ne zaman kendi ayakları üzerinde durmaya başlasa ve istikrarı yakalasa bunun önüne geçilmeye çalışıldığını ifade eden Ataş, ülkenin dışa bağımlılıktan kurtulmaması için dış güçlerin bu oyunları oynadığını vurguladı.

AK Parti olarak 16 yıldır tüm engellemelere rağmen millete neyi taahhüt ettilerse onu yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını aktaran Ataş, şöyle konuştu:

"Sayın Muharrem İnce ne diyor? 'Ben cumhurbaşkanlığına seçilirsem AK Parti'nin başlatmış olduğu yerli otomobil projesini iptal edeceğim.' diyor. Rahatsız oluyor yerli otomobil projesini Türkiye'nin yapmasından. Niye rahatsız oluyorsun ve niye iptal ediyorsun? Çık meydana bunu açıkla. Bir başka cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Hızlı Tren Projesi Türkiye'de göçü hızlandıran bir projedir.' diyor. Bir başka cumhurbaşkanı adayı hanımefendi söyleyeceği bir şey olmadığı için gittiği yerlerde 'Tülbent ve yazmaları toplayarak Çankaya Köşkü'nde müze açacağım ve bunları orada teşhir edeceğim.' diyor. Yapacağı en büyük proje bu. Allan onu da yazmalarıyla tülbentleriyle baş başa bıraksın."