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"Sandıkta en güzel cevabı verecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 22:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş: -"Bu millet 24 Haziran akşamı terör örgütünün sözcülüğünü yapanlara, FETÖ terör örgütünün sözcülüğünü yapanlara sandıkta en güzel cevabı verecektir" - "24 Haziran Türkiye'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek çok önemli bir eşik. Bu eşiği millet olarak hep birlikte aşmaya mecburuz" - Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar: - "Türkiye'nin geleceğinde karşı karşıya kalacağımız problemleri göz önüne aldığımızda diğer adaylara Türkiye'yi teslim edebilmek mümkün değildir"

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "İnanıyorum ki bu millet 24 Haziran akşamı terör örgütünün sözcülüğünü yapanlara, FETÖ terör örgütünün sözcülüğünü yapanlara sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

Elazığ'da bir düğün salonunda düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Ataş, herkesin ülke üzerinde oynanmak istenen oyunların farkında olduğunu belirtti.

Türkiye ne zaman kendi ayakları üzerinde durmaya başlasa ve istikrarı yakalasa bunun önüne geçilmeye çalışıldığını ifade eden Ataş, ülkenin dışa bağımlılıktan kurtulmaması için dış güçlerin bu oyunları oynadığını vurguladı.

AK Parti olarak 16 yıldır tüm engellemelere rağmen millete neyi taahhüt ettilerse onu yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını aktaran Ataş, şöyle konuştu:

"Sayın Muharrem İnce ne diyor? 'Ben cumhurbaşkanlığına seçilirsem AK Parti'nin başlatmış olduğu yerli otomobil projesini iptal edeceğim.' diyor. Rahatsız oluyor yerli otomobil projesini Türkiye'nin yapmasından. Niye rahatsız oluyorsun ve niye iptal ediyorsun? Çık meydana bunu açıkla. Bir başka cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Hızlı Tren Projesi Türkiye'de göçü hızlandıran bir projedir.' diyor. Bir başka cumhurbaşkanı adayı hanımefendi söyleyeceği bir şey olmadığı için gittiği yerlerde 'Tülbent ve yazmaları toplayarak Çankaya Köşkü'nde müze açacağım ve bunları orada teşhir edeceğim.' diyor. Yapacağı en büyük proje bu. Allan onu da yazmalarıyla tülbentleriyle baş başa bıraksın."

Ataş, bugüne kadar milletin desteğini hep arkalarında hissettiklerini vurgulayarak, "Bugün Millet İttifakı diye bir ittifak kurmak suretiyle HDP'nin veya PKK terör örgütünün veyahut da FETÖ terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya başladılar, yazıklar olsun. İnanıyorum ki bu millet 24 Haziran akşamı terör örgütünün sözcülüğünü yapanlara, FETÖ terör örgütünün sözcülüğünü yapanlara sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

- "Bu eşiği millet olarak hep birlikte aşmaya mecburuz"

Seçimlerin önemine işaret eden Ataş, şunları kaydetti:

"Bu seçim önemli, bu seçim farklı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçeceği, ülkemizin yeni bir yönetim sistemi ile buluşacağı yeni bir dönemi inşallah 24 Haziran'da başlatacağız. 24 Haziran Türkiye'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek çok önemli bir eşik. Bu eşiği millet olarak hep birlikte aşmaya mecburuz."
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- "Türkiye'nin geleceği için AK Parti'nin yanındayım"

Programa katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ise Türkiye'nin bekası ve geleceği için uzun bir aradan sonra yeniden fiili olarak siyasetin içinde yer alma gereği duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin geçmişteki sıkıntılara düşmemesi için bugünkü hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını vurgulayan Ağar, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin geleceğinde karşı karşıya kalacağımız problemleri göz önüne aldığımızda diğer adaylara Türkiye'yi teslim edebilmek mümkün değildir. Türkiye'nin iç ve dış tehlikelere karşı korunması, bugünkü dik ve haysiyetli duruşuyla dış politikadaki gücünün devamı, 16 yıllık ortaya koymuş olduğu büyük hizmet kervanının yürümesi ve cumhurbaşkanlığı sistemiyle güçlü ve çabuk iradeyle hızlı kararların alındığı dev bir Türkiye'nin geleceğini müjdeleyen bu seçimde oylar bir yandan Recep Tayyip Erdoğan'a, bir yandan AK Parti'ye vurulmak suretiyle Türkiye'nin mutlak geleceğinde hep beraber pay sahibi olacağız."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Elazığ Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar

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