Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "24 Haziran'da AK Parti'li olmasanız bile oyunuza talibiz, niçin talibiz Şanlıurfa için Türkiye için Ümmet için talibiz." dedi.

AK Parti Birecik İlçe Başkanlığınca ilçe meydanında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Bakan Fakıbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını kutlayarak, herkesin ailece sağlıklı bayramlar geçirmesi temennisinde bulundu.

Fakıbaba, AK Parti'nin Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların bayramlaşma törenine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"24 Haziran'da AK Parti'li olmasanız bile oyunuza talibiz, niçin talibiz? Şanlıurfa için Türkiye için ve ümmet için oyunuza talibiz. Sizlerle gurur duyuyorum, bakın bu sıcağa rağmen hepiniz buraya gelmişsiniz, Allah sizden bin defa razı olsun. Ben diğer partili arkadaşlarımın oyunu da isterken eğer benim AK Parti'li kardeşlerimi başka partilere yönlendiren kişiler olursa bu beni de halkımızı da üzer. Benim ve Birecik'in üzülmemesi lazım."

Yaklaşık iki saat süren bayramlaşma törenine Fakıbaba'nın yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

