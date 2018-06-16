Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "24 Haziran'da AK Parti'li olmasanız bile oyunuza talibiz, niçin talibiz Şanlıurfa için Türkiye için Ümmet için talibiz." dedi.
AK Parti Birecik İlçe Başkanlığınca ilçe meydanında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Bakan Fakıbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını kutlayarak, herkesin ailece sağlıklı bayramlar geçirmesi temennisinde bulundu.
Fakıbaba, AK Parti'nin Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.
Vatandaşların bayramlaşma törenine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:
"24 Haziran'da AK Parti'li olmasanız bile oyunuza talibiz, niçin talibiz? Şanlıurfa için Türkiye için ve ümmet için oyunuza talibiz. Sizlerle gurur duyuyorum, bakın bu sıcağa rağmen hepiniz buraya gelmişsiniz, Allah sizden bin defa razı olsun. Ben diğer partili arkadaşlarımın oyunu da isterken eğer benim AK Parti'li kardeşlerimi başka partilere yönlendiren kişiler olursa bu beni de halkımızı da üzer. Benim ve Birecik'in üzülmemesi lazım."
Yaklaşık iki saat süren bayramlaşma törenine Fakıbaba'nın yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim
Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum