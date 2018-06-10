Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerinde Şanlıurfa'da 14'te 14 yapacağız." dedi.
Bakan Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, HDP'den bir süre önce istifa eden Karaköprü Belediye Meclis Üyesi Salih Karataş'ın partilerine katıldığını belirtti.
Salih Karataş'a "AK Parti'ye hoş geldin" diyen Fakıbaba, "Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerinde Şanlıurfa'da 14'te 14 yapacağız." diye konuştu.
TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Salih Karataş'a parti rozetini taktı.
Açılışa, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve çok sayıda partili katıldı.
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