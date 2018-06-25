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Şanlıurfa'da AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP birer milletvekilliği kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP ise birer milletvekilliği kazandı.

Şanlıurfa'da AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP birer milletvekilliği kazandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP ise birer milletvekilliği kazandı.
1 milyon 60 bin 815 seçmenin kayıtlı olduğu Şanlıurfa'da 10'u cezaevlerinde, 10'u seyyar olmak üzere toplam 3 bin 662 sandık kuruldu. 1 Kasım 2015 seçiminde AK Parti'nin 9, HDP'nin ise 3 milletvekilliği kazandığı kentin meclisteki koltuk sayısı bu seçimde 2 artarak 14 oldu. Bugün seçmenin tercihte bulunduğu kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, Suruç'ta arife akşamı çıkan kavgada aralarında ağabeyi Mehmet Şah Yıldız ile birlikte 4 kişinin yaşamını yitirdiği mevcut milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı ve Ahmet Akay meclise gitme hakkı elde etti.
HDP'den ise emekli müftü Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan milletvekili seçildi.
CHP'den Aziz Aydınlık, MHP'den ise İbrahim Özyavuz milletvekili oldu.
Şanlıurfa'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den 1'inci sırada milletvekili seçilen eski bakan Faruk Çelik bu yıl Bursa'dan başvuru yaptı ancak aday gösterilmedi. Şanlıurfa'da HDP'den 1 Kasım'da milletvekili olup, 19.04.2018'de vekilliği düşürülen Osman Baydemir ile yine Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan da bu yıl Şanlıurfa'dan aday gösterilmedi.

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Şanlıurfa'da AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP birer milletvekilliği kazandıŞanlıurfa'da AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP birer milletvekilliği kazandıŞanlıurfa'da AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP birer milletvekilliği kazandıŞanlıurfa'da AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP birer milletvekilliği kazandı

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