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Şanlıurfa'da AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 13:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nce (SKM) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde tanıtım filmi hazırlandı.

Şanlıurfa'da AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nce (SKM) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde tanıtım filmi hazırlandı.
AK Parti tarafından, Türk, Arap ve Kürt seçmenlerin bulunduğu Şanlıurfa'da, 14 milletvekilinin de rol aldığı kısa filmde vatandaştan destek istendi. Kentin tarihi mekanlarında yapılan çekimlerde 'Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısı ile başlayan ve drone destekli çekilen filmde, AK Parti'nin 14 milletvekili adayının seçim çalışmalarından detaylara yer verildi. Filmde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak üzere seçim çalışması yürüten kentin milletvekili adaylarının vatandaşla buluşmalarının aktarıldığı kısa film, 2 dakika 17 saniye sürüyor. Milletvekili adaylarının partilerine destek çağrılarına seçmenler ise Türkçe, Arapça ve Kürtçe 'Vekilim sensin' diye yanıt veriyor. Kısa film Bakan Fakıbaba'nın, "Emanetinizi aldık, Allah'ın izniyle bu emaneti yerine getireceğimize söz veriyoruz. Vakit Şanlıurfa vaktidir. Yaparsa AK Parti yapar" sözleriyle son buluyor. Sosyal medyada kullanılan kısa film ilgi gördü.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmiŞanlıurfa'da AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmiŞanlıurfa'da AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmiŞanlıurfa'da AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi

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