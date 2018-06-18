HABER

Şanlıurfa'da AK Parti'den 3 dilde tanıtım filmi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nce (SKM) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde tanıtım filmi hazırlandı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nce (SKM) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde tanıtım filmi hazırlandı. AK Parti tarafından, Türk, Arap ve Kürt seçmenlerin bulunduğu Şanlıurfa'da, 14 milletvekilinin de rol aldığı kısa filmde vatandaştan destek istendi. Kentin tarihi mekanlarında yapılan çekimlerde 'Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısı ile başlayan ve drone destekli çekilen filmde, AK Parti'nin 14 milletvekili adayının seçim çalışmalarından detaylara yer verildi. Filmde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak üzere seçim çalışması yürüten kentin milletvekili adaylarının vatandaşla buluşmalarının aktarıldığı kısa film, 2 dakika 17 saniye sürüyor. Milletvekili adaylarının partilerine destek çağrılarına seçmenler ise Türkçe, Arapça ve Kürtçe 'Vekilim sensin' diye yanıt veriyor. Kısa film Bakan Fakıbaba'nın, "Emanetinizi aldık, Allah'ın izniyle bu emaneti yerine getireceğimize söz veriyoruz. Vakit Şanlıurfa vaktidir. Yaparsa AK Parti yapar" sözleriyle son buluyor. Sosyal medyada kullanılan kısa film ilgi gördü.

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Meral Akşener: Bu devran dönerMeral Akşener: Bu devran döner
Bakan Eroğlu: Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası vereceğizBakan Eroğlu: Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.