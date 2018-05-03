Şanlıurfa'da AK Parti'ye 300 aday adayı başvurusu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, 24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için 300 kişi Ak Parti'ye başvuruda bulundu.
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvurularının sona erdiğini söyledi. Şanlıurfa'da 300 kişinin bu seçimlerde aday adaylığı için partilerine müracaatta bulunduğunu ifade eden Yıldız, "10 gündür devam eden milletvekili aday adaylık başvuru sürecimiz sona ermiştir. 247 erkek, 41 kadın ve 12 engelli olmak üzere toplam 300 aday adayımız başvurularını gerçekleştirmiştir. 5 Mayıs günü temayül yoklamasını gerçekleştireceğiz" dedi.
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