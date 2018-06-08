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Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Şanlıurfa 4'üncü sıra milletvekili adayı İzzet Çiftçi adaylıktan istifa ederek, törenle AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi Şanlıurfa 4'üncü sıra milletvekili adayı İzzet Çiftçi adaylıktan istifa ederek, bazı partililerle AK Parti'ye katıldı.

GAPTEM Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, milletvekili adayı İzzet Çiftçi'nin adaylıktan istifa ederek arkadaşlarıyla kendilerine destek vereceğini söyledi.

İzzet Çiftçi ise partisinin CHP ile yaptığı ittifakı içine sindiremediği için istifa ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Çiftçi ile Saadet Partisi Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Murat Yıldız, 7 yönetim kurulu üyesi ve 250 sandık görevlisi törenle AK Parti'ye geçti.

Törene, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekici ve partililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Çiftçi Mehmet Kasım Gülpınar Saadet Partisi Şanlıurfa 4. sıra milletvekili adayı

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