HABER

Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

Ceylanpınar'ın eski HDP'li Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Acet ile 2015 yılında HDP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Halil Kesmez, törenle AK Parti'ye geçti - AK Parti'li Acet: "Tüm insanlığın AK Parti'ye sığındığını defalarca gördüğümüzden dolayı biz de bu safta yer almaya karar verdik"

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, eski HDP'li Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Acet ile 2015 yılında HDP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Halil Kesmez AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleriyle AK Parti'ye katılımlar sürüyor.

Atilla, seçim çalışmaları kapsamında, Acet ve Kesmez ile görüşerek, AK Parti'ye katılmalarını istedi.

Daveti uygun bulan Muzaffer Acet ve Halil Kesmez için AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

- "Tek yol AK Parti"

Muzaffer Acet, törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yalnızca Müslümanların değil tüm insanlığın partisi olduğunu belirtti.

Ailesiyle birlikte AK Parti saflarına geçme kararı aldıklarını anlatan Acet, şunları kaydetti:

"Hak ve batılın savaşında her zaman Hakk'ın yanında yer almak tabii ki her Müslüman'ın vazifesidir, boynunun borcudur. Birlik, beraberlik içerisinde ayrım yapmaksızın doğru olarak bulduğumuz AK Parti saflarına geçme kararı aldık. Partimize de bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu bize. Ayrımcılık olmadığından dolayı olaylara objektif bakabildiğinden dolayı buradayız. Tüm insanlığın AK Parti'ye sığındığını defalarca gördüğümüzden dolayı biz de bu safta yer almaya karar verdik. Tek bir yol ve tek çizgi, sadece AK Parti'de var."

Halil Kesmez de AK Parti'nin bir hak davası olduğunu vurgulayarak, "Bu dava yalnız bizim değil hepimizin davasıdır. Aile olarak da zamanında AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldık. Hakk'ın yanındayız ve Hak yolunu seçtik. Bundan sonra da inşallah AK Parti'nin yanındayız. Başkanımız güzel bir şey söyledi, 'Hatasız kul olmaz'. Biz de Hakk'ın yanında yer alma kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Haç ile Hilal'in savaşını gördüler"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da desteklerinden dolayı Acet ve Kesmez'e teşekkür etti.

İlçenin iki önemli değerinin şer odaklarına karşı gelerek AK Parti'ye katıldığını anlatan Atilla, şunları kaydetti:

"Batılı bırakıp 'Pişman oldum, Hakk'ın yanındayım, ben artık ümmeti Muhammed'in yanındayım' diyen Halil Kesmez, 2015 yılında HDP'den milletvekili adayı olmuştu, artık partimizin saflarına geçiş yaptı. Ceylanpınar'ın tanınmış ailelerinden Acet ailesine mensup ve HDP döneminde belediye başkan yardımcılığı görevi yapmış Muzaffer Acet de çevresi ve akrabalarıyla 'Ben de bundan sonra Hakk'ın yanındayım' diyerek AK Parti'ye katılmıştır. Bu hak ve batılın savaşında Hakk'ın yanında yer aldıkları için Allah onlardan razı olsun. Şu anda cereyan eden Haç ile Hilal'ın savaşını görmüşler. Bu savaşta 'Hilal'in yanında durmak bizim için dini bir vazifedir' diyerek AK Parti saflarına geçtiler."

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
ek fotoğraflar// Muharrem İnce Sancaktepe'de konuştuek fotoğraflar// Muharrem İnce Sancaktepe'de konuştu
CHP'li Özel: Bozdağ, yalancılıkla itham ettiğin için özür dileCHP'li Özel: Bozdağ, yalancılıkla itham ettiğin için özür dile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ceylanpınar Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Katılım Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.