Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, eski HDP'li Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Acet ile 2015 yılında HDP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Halil Kesmez AK Parti'ye katıldı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleriyle AK Parti'ye katılımlar sürüyor.
Atilla, seçim çalışmaları kapsamında, Acet ve Kesmez ile görüşerek, AK Parti'ye katılmalarını istedi.
Daveti uygun bulan Muzaffer Acet ve Halil Kesmez için AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanlığı önünde tören düzenlendi.
- "Tek yol AK Parti"
Muzaffer Acet, törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yalnızca Müslümanların değil tüm insanlığın partisi olduğunu belirtti.
Ailesiyle birlikte AK Parti saflarına geçme kararı aldıklarını anlatan Acet, şunları kaydetti:
"Hak ve batılın savaşında her zaman Hakk'ın yanında yer almak tabii ki her Müslüman'ın vazifesidir, boynunun borcudur. Birlik, beraberlik içerisinde ayrım yapmaksızın doğru olarak bulduğumuz AK Parti saflarına geçme kararı aldık. Partimize de bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu bize. Ayrımcılık olmadığından dolayı olaylara objektif bakabildiğinden dolayı buradayız. Tüm insanlığın AK Parti'ye sığındığını defalarca gördüğümüzden dolayı biz de bu safta yer almaya karar verdik. Tek bir yol ve tek çizgi, sadece AK Parti'de var."
Halil Kesmez de AK Parti'nin bir hak davası olduğunu vurgulayarak, "Bu dava yalnız bizim değil hepimizin davasıdır. Aile olarak da zamanında AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldık. Hakk'ın yanındayız ve Hak yolunu seçtik. Bundan sonra da inşallah AK Parti'nin yanındayız. Başkanımız güzel bir şey söyledi, 'Hatasız kul olmaz'. Biz de Hakk'ın yanında yer alma kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.
- "Haç ile Hilal'in savaşını gördüler"
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da desteklerinden dolayı Acet ve Kesmez'e teşekkür etti.
İlçenin iki önemli değerinin şer odaklarına karşı gelerek AK Parti'ye katıldığını anlatan Atilla, şunları kaydetti:
"Batılı bırakıp 'Pişman oldum, Hakk'ın yanındayım, ben artık ümmeti Muhammed'in yanındayım' diyen Halil Kesmez, 2015 yılında HDP'den milletvekili adayı olmuştu, artık partimizin saflarına geçiş yaptı. Ceylanpınar'ın tanınmış ailelerinden Acet ailesine mensup ve HDP döneminde belediye başkan yardımcılığı görevi yapmış Muzaffer Acet de çevresi ve akrabalarıyla 'Ben de bundan sonra Hakk'ın yanındayım' diyerek AK Parti'ye katılmıştır. Bu hak ve batılın savaşında Hakk'ın yanında yer aldıkları için Allah onlardan razı olsun. Şu anda cereyan eden Haç ile Hilal'ın savaşını görmüşler. Bu savaşta 'Hilal'in yanında durmak bizim için dini bir vazifedir' diyerek AK Parti saflarına geçtiler."
Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Gökten ahtapot yağdı!
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum