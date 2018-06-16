Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım

"Hak ve batılın savaşında her zaman Hakk'ın yanında yer almak tabii ki her Müslüman'ın vazifesidir, boynunun borcudur. Birlik, beraberlik içerisinde ayrım yapmaksızın doğru olarak bulduğumuz AK Parti saflarına geçme kararı aldık. Partimize de bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu bize. Ayrımcılık olmadığından dolayı olaylara objektif bakabildiğinden dolayı buradayız. Tüm insanlığın AK Parti'ye sığındığını defalarca gördüğümüzden dolayı biz de bu safta yer almaya karar verdik. Tek bir yol ve tek çizgi, sadece AK Parti'de var."

Halil Kesmez de AK Parti'nin bir hak davası olduğunu vurgulayarak, "Bu dava yalnız bizim değil hepimizin davasıdır. Aile olarak da zamanında AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldık. Hakk'ın yanındayız ve Hak yolunu seçtik. Bundan sonra da inşallah AK Parti'nin yanındayız. Başkanımız güzel bir şey söyledi, 'Hatasız kul olmaz'. Biz de Hakk'ın yanında yer alma kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Haç ile Hilal'in savaşını gördüler"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da desteklerinden dolayı Acet ve Kesmez'e teşekkür etti.

İlçenin iki önemli değerinin şer odaklarına karşı gelerek AK Parti'ye katıldığını anlatan Atilla, şunları kaydetti:

"Batılı bırakıp 'Pişman oldum, Hakk'ın yanındayım, ben artık ümmeti Muhammed'in yanındayım' diyen Halil Kesmez, 2015 yılında HDP'den milletvekili adayı olmuştu, artık partimizin saflarına geçiş yaptı. Ceylanpınar'ın tanınmış ailelerinden Acet ailesine mensup ve HDP döneminde belediye başkan yardımcılığı görevi yapmış Muzaffer Acet de çevresi ve akrabalarıyla 'Ben de bundan sonra Hakk'ın yanındayım' diyerek AK Parti'ye katılmıştır. Bu hak ve batılın savaşında Hakk'ın yanında yer aldıkları için Allah onlardan razı olsun. Şu anda cereyan eden Haç ile Hilal'ın savaşını görmüşler. Bu savaşta 'Hilal'in yanında durmak bizim için dini bir vazifedir' diyerek AK Parti saflarına geçtiler."

