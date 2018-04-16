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Şanlıurfa'da CHP'den oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da CHP'liler tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da CHP'liler tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde gerçekleştirilen oturama eylemine CHP'nin yanı sıra HDP'liler de katıldı. Polisin zırhlı araçlarla önlem aldığı eylemde konuşan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Şanlıurfa'nın büyük bir kısmının çiftçi olduğunu belirterek, "Şanlıurfalı çiftçi ne yazık ki ürettiğinin değerini elde edemiyor. Çünkü hükümetimiz çiftçimizi desteklemeyi değil, Sırbistan, Hollanda, Brezilya, Şili gibi belki adını hiç duymadığınız, asla göremeyeceğiniz ülkelerin çiftçilerini destekliyor. Oralardan buğday getiriyor, saman getiriyor, et getiriyor. İşte biz de diyoruz ki iktidarlar, hükümetler, bu ülkenin çiftçisini desteklesin. Eskiden milletin efendisi olan köylülerimizi desteklesin. Bunun için OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi.

Eyleme destek veren HDP adına konuşan Rıdvan Yavuz ise OHAL'in darbe dönemi uygulaması olduğunu öne sürerek, "Türkiye'de bir süreden beridir OHAL yönetimi kalıcı bir hale geldi. Özellikle 16 Nisan Referandumu OHAL koşullarında yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 2,5 milyon oy pusulası mühürsüz kullanılmış olup, devletin tüm kurumları 'Evet' çıkması için seferber olmuştur. Milletvekillerinin tutuklandığı ve halkın iradesi yok sayılarak, yönetme tercihi anayasal bir kılıfa sokulmuştur" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından oturma eylemine katılanlar dağıldı.

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