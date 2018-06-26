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Şanlıurfa'da CHP’li Tanal hakkında suç duyurusunda bulundular

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşım, Şanlıurfa'da tepkilere neden oldu. Merkez Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfa'da CHP’li Tanal hakkında suç duyurusunda bulundular

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşım, Şanlıurfa'da tepkilere neden oldu. Merkez Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili, Şanlıurfalı Mahmut Tanal'ın, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin ardından Twitter'daki hesabından 'İstanbul 3. Köprü’nün garantili geçiş ücretini Şanlıurfalılar da ödüyor. Çoğu İstanbul’a hiç gelmemiş, köprüyü kullanmıyor. Ancak köprü nedeniyle AKP’ye en fazla oy veren il oluyor' mesajını paylaşması tepkilere neden oldu. Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, avukatlarıyla birlikte Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek, Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Sağlam, şunları söyledi:
"Ben her şeyden önce Urfalıyım, Urfa adına konuşacak birisi varsa burada, yerelde siyaset yapan ve hizmet sunan kimselerdir. Bu, her parti için böyledir. Urfa'dan değil başka yerden vekil seçilen birinin bu tavrı, kendi partisinden seçilen kimseleri hiçe sayıp, onlara oy veren seçmenleri yok kabul edip, konuşmaktır. Bu tavır, siyaset için bir utançtır. Bu yaklaşım, CHP'nin kendisi içinde sorgulanması gereken bir durumdur. Millet iradesine saygı duymayan tüm hadsizleri millete havale ediyorum. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum."
Necmeddin Sağlam, açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.

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Şanlıurfa'da CHP’li Tanal hakkında suç duyurusunda bulundularŞanlıurfa'da CHP’li Tanal hakkında suç duyurusunda bulundular

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