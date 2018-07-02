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Şanlıurfa'da HDP milletvekilleri mazbata aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 20:45 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da mazbatalarını alan HDP'li milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Ömer Öcalan seçmenleriyle bir araya gelerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da mazbatalarını alan HDP'li milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Ömer Öcalan seçmenleriyle bir araya gelerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

24 Haziran'da yapılan seçimlerde HDP'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Ömer Öcalan mazbatalarını aldıktan sonra HDP Haliliye İlçe binasında toplantı düzenledi. Tebrikleri kabul eden ve partililere teşekkür eden milletvekillerinden Nimetullah Erdoğmuş, "OHAL'in tamamen tahakküm ettiği, HDP'nin hedef alındığı bir seçim sürecini geride bıraktık. HDP öylesine bir temsil zemini sunuyor ki, bu temsil zemini önümüzdeki sürecin alternatifi olacak. Değişen sistemin tek alternatifinin HDP olduğunu önümüzdeki dönem göreceğiz" dedi.

Türkiye'nin her şeyden önce barışa, demokrasiye ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu belirten terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni, milletvekili Ömer Öcalan ise bu konuda herkese görev ve sorumluluk düştüğünü ifade etti. Seçim sürecinde Şanlıurfa'nın tatsız olaylarla gündeme geldiğini kaydeden Öcalan, "Bu ülkenin önümüzde bulunan devasa sorunları vardır. Bu sorunlar Kürt sorunu, ekonomik sorunlar, sosyal-siyasal sorunlar gerçekten artık dayanılamaz boyuttadır. Bu ülkede mevcut bir şiddet ortamı vardır, çatışmalı bir ortam vardır. Bu noktada biz diyoruz, çözüm gücü ve iradesi ortadadır. Bu çözüm gücü ve iradesini herkes kendi bulunduğu noktadan görmesi gerekiyor. Biz de Meclis'te gidip şehrimizin ve ülkemizin kimi sorunlarına dikkat çekmek isteriz. Bu sorunların çözümünde üzerimize düşen rolü oynamak isteriz. Bu noktada çabalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Mİlletvekilleri parti binasındaki toplantının ardından kentin simgesi olan Balıklıgöl'de ve çevresindeki çarşıları dolaşıp vatandaşlara da teşekkür etti.

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